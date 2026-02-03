國共論壇登場 陸肯定重啟溝通平台 蕭旭岑：兩岸暖意顯露

我的頻道

記者陳政錄、黃仲明、陳宥菘／台北3日電
國共智庫論壇3日登場，國民黨副主席蕭旭岑（右）2日率團抵達北京，陸方人員送上花束表達歡迎。（記者陳政錄／攝影）
國共智庫論壇今天登場，國民黨副主席蕭旭岑昨抵達北京時受訪表示，在國共兩黨努力下，會讓兩岸關係積極回暖，雖然現在相對冰封，但「暖意已經顯露出來了」。他還說，國民黨主席鄭麗文交付他的任務就是凝聚共識、互相合作。

蕭旭岑和國民黨智庫一行約40人，昨從桃園飛抵北京，隨後抵下榻飯店中國大飯店。陸方由國台辦聯絡局長楊毅接機，大陸國台辦主任宋濤昨晚設宴。據了解，宋濤與蕭旭岑互動非常愉快，尤其對鄭麗文上任後，兩黨順利建立重啟溝通平台，宋濤表達高度認同與肯定。

蕭旭岑表示，感受到陸方最高誠意和善意，國共兩黨為近十年來智庫論壇對接重啟，非常具有意義。他到北京冬日暖陽，就像兩岸關係，兩黨努力讓兩岸關係積極回暖，雖然目前相對冰封，但暖意已經顯露出來了，這是一個很好的現象。

被問到鄭麗文是否交付任務？蕭旭岑說，要努力重啟兩黨溝通平台，同時帶台灣的產業及各領域專家學者與大陸朋友積極討論，凝聚共識、互相合作。國共交流是否影響九合一選情？蕭旭岑說「不會的」，聯合報等媒體民調，支持兩岸恢復交流的民意近九成，這是台灣主流民意，國民黨非常了解和支持。

對於鄭麗文日前表示，「美國曾是我們的恩人，但中國大陸是我們的親人，中華民國從二戰到戰後的台灣，絕對不會忘記美國的情誼，但也絕對做不出骨肉相殘的事」。蕭旭岑指出，中華民國憲法規定，台灣與大陸本來就不是兩個國家，是同一個國家下的關係，從歷史、文化、血緣跟情感，台灣跟對岸本來就不應該有切割的概念，雙方當然是親人，只是在政治上的分歧還沒有解決。

至於這次會不會談到「鄭習會」？蕭旭岑說，這次行程主要是為了台灣的產業跟百姓，至於行程就客隨主便、尊重主人安排。

國共智庫論壇今登場，明天參訪北京清華大學AI、碳中和研究院，明晚返台。

陸委會昨天表示，國共智庫交流不能取代兩岸官方溝通機制，陸方應正視中華民國與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實，停止對台施壓脅迫及統戰分化，與台民選合法政府透過溝通對話、化解分歧，方有助於兩岸關係良性發展。

陸委會指出，任何政黨、團體未經政府授權，不得與對岸簽署涉及公權力或政治議題的協議，從事兩岸交流應遵守法律規範，也不得違反法律從事合作行為。

