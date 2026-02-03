軍武延遲交付、台積電產業鏈移山 鄭麗文：美國棄台論非空穴來風

經濟學人Podcast 3日播出鄭麗文專訪，鄭麗文針對身分認同、兩岸和平、國防安全、美中關係及個人政治歷程等重大議題，深入說明其思考與政策立場。(記者余承翰／攝影)

國民黨 主席鄭麗文 日前接受「經濟學人」專訪強調，締造兩岸和平是她最重要的使命，她規畫今年上半年訪問中國大陸會晤中共總書記習近平，爭取兩岸和平承諾。她認為，台灣要走出第一次冷戰思維和格局，中美和解、兩岸和平，是兩岸人民的期待，也是國際社會的期待。

經濟學人Podcast 3日播出鄭麗文專訪，鄭麗文針對身分認同、兩岸和平、國防安全、美中關係及個人政治歷程等重大議題，深入說明其思考與政策立場。

鄭麗文表示，站在台灣的立場，希望看到中美和解，甚至合作，共好共贏，而不是零和遊戲。國際局勢和第一次冷戰已經不一樣了，中國大陸是台灣不可或缺的市場，台灣不可能再回到第一次的冷戰時期，和中國大陸全面的切斷所有可能的交流。

鄭麗文主張兩岸和解，希望透過溝通與制度化互動，降低誤判風險，避免衝突升高；同時，從國際視角出發，她認為，未來若能促成中國大陸與美國之間的理性對話與相互理解，將有助於整體區域的和平與穩定。

談及兩岸交流，鄭麗文說，她上任黨主席後即公開表達對兩岸交流與對話的高度重視。國民黨接下來三到五年最重要的任務，就是締造兩岸的和平與穩定，因此希望能與對岸展開交流與對話，當然也包括她與習近平的直接會面。

在身分認同議題上，鄭麗文指出，相關討論長期被高度政治化，反而加深社會對立。台灣與中國的關係不應被簡化為對立選項，「台灣跟中國的概念不應該是對立，而應該是包容的。」

鄭麗文說，對多數人民而言，相關認同更多來自文化與歷史層次，「對我們來講，它絕大部分的含義是文化，是歷史，是血緣的，只有極少的比例是在講現代國家的認同。」若回到憲政層次來看，「如果回歸中華民國憲法的規定，我們也是所謂的中國人。」

談及長期的教育與政治影響，鄭麗文說，台灣社會對身分認同的轉變，並非自然形成，而是長期政治操作的結果。在她30歲以前，絕大多數的台灣人都會自然而然說「我是中國人」。可是為什麼在30歲以後，認為自己是中國人的人快速地降低？這是一個長期政治操作的結果。」她也直言，民進黨一直在推動去中國化。

鄭麗文說，兩岸避免衝突是當前最迫切的目標。絕對要避免兵戎相見，兩岸如果一旦發生戰爭，都會帶來不可思議的災難式後果。」執政的民進黨不接受九二共識，且經常主張實質的兩國論，導致近十年以來兩岸關係不但跌到冰點，甚至越來越針鋒相對。

至於大陸高度期待兩岸能和平統一，鄭麗文表明，現階段並不成熟，她是非常務實的政治人物，當下最重要的是確立一個可以永續存在的和平架構。」她也說，自己的原則是「兩岸人民都能夠接受的，我就能夠接受。」但討論這個言之過早，沒有成熟的條件。

對於國防安全，鄭麗文指出，台灣真正面臨的挑戰並非單純的預算數字，而是結構性問題。專業的職業軍人嚴重缺乏，簡單講就是買了飛機、大砲，可是沒有專業的人可以開飛機、可以使用。

在「美國棄台論」與台積電 議題上，鄭麗文認為，台灣社會的疑慮並非空穴來風。「台灣感受到的是，美國是不是要棄台？」台灣已付出高額代價，但是一而再再而三地延遲交付；卻看到關鍵產業外移，把台灣的護國神山台積電及其上下游供應鏈搬到美國去，「對台灣人來講就是，你是不是要放棄台灣。」

站在台灣立場，鄭麗文說，她當然希望美中能和解，甚至合作。」而現實上，中國大陸已經是台灣不可或缺的市場。」