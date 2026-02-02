國共交流…蕭旭岑率團赴陸會宋濤：依法「不簽政治協議」

我的頻道

台灣新聞組／台北2日電
國民黨副主席蕭旭岑（左）2日率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，中國大陸國台辦主任宋濤（右）預計設宴接待。圖為去年10月28日，兩人在天津會面。（本報資料照片）
國民黨副主席蕭旭岑今晨將偕同國民黨智庫副董事長李鴻源，率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。此行是否觸及「鄭習會」備受矚目。蕭旭岑表示，先辦好論壇，再往恢復定期性、常態性的機制辦理；希望透過此溝通平台，嘉惠台灣產業與民間，創造有利兩岸人民的和平繁榮環境。

國共交流暌違近十年重新恢復，蕭旭岑等人此行甚具象徵意義；依照過往國共接觸層級，預料將與中共中央政治局常委王滬寧見面。

訪團預計今天近午抵達北京，晚間由大陸國台辦主任宋濤設宴接待。明天論壇正式登場，以觀光、產業、環境3大主題，共同探討旅遊、航點、醫療安養、機械、AI、防災、新能源與環保等議題，會後預計發表共同宣言。4日則會參訪北京清華大學與自駕園區，當晚搭機返台。

蕭旭岑表示，國民黨一定依照過去的做法，依法不簽署任何政治協議與涉及政府公權力事項，陸委會不用緊張。針對黨主席鄭麗文訪陸事宜，他說，這當然是與大陸恢復溝通交流最重要的一環，由重啟論壇開始，一步步累積雙方溝通成果，訪陸才會水到渠成。

李鴻源強調，此次隨團成員多是專家學者，幾乎沒有政治人物，且大部分都非國民黨員，只是與大陸民間各行業之間交流，不涉政治議題。黨務人士表示，平台搭建後，未來只要國內產業有相關需求，不排除讓平台常態化，透過交流解決問題。

鄭麗文上任後即指示籌畫赴陸交流，幕僚三度飛往北京對接。據了解，國共在先前磋商階段，陸方就曾表達，對鄭麗文訪陸前是否會先訪美一事表達關切；當時幕僚即研判，川習會若落在4月，時間點非常敏感，在此之前，勢必要給陸方一定程度的尊重。

對於「鄭習會」進度，鄭麗文先前受訪已定調「先陸後美」，她並判斷，美國總統川普一連串動作，是否有川習會、甚至有無可能犧牲台灣，以換取大陸更善意與穩固的關係，有待觀察。不過，她不希望台灣只能被動任人宰割，面對賴政府一籌莫展，國民黨要主動出擊，在兩岸和對美關係產生不一樣的化學作用。

針對國共論壇將登場，民進黨發言人李坤城說，國民黨雖強調這趟是智庫交流，但此時仍會被質疑是否為了「鄭習會」，所以軍購特別條例草案及國防預算新興計畫部分，仍被擋在程序委員會；中共已定調「九二共識」就是「一國兩制」，國民黨勿為獲取政治利益向國際社會傳遞錯誤訊息。

民眾黨團表示，交流總比斷流好，在野黨基於理性、對等的交流，不應被抹紅醜化；執政黨一再拒絕交流，才是真正的冒險。

國民黨 鄭麗文 川習會

