我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了

新聞眼／國共論壇重啟 藍說服民意面臨3考驗

記者 鄭媁
國共論大事紀 製表／鄭媁
國共論大事紀 製表／鄭媁

停辦九年的國共論壇將重啟，國民黨主席鄭麗文先前說「美國曾是恩人，大陸是親人」的論述，意在凸顯國民黨比民進黨更擅長在美中平衡尋求戰略定位；然而，在融冰兩岸、深化台美的同時，國民黨如何將此優勢，轉化為選舉時主流民意的認同，必須謹慎拿捏。

鄭麗文多次提及「不需要在美中之間選擇」，並在日前的媒體專訪透露，華府對賴政府多有不滿，一直希望她早點訪美，更提及美國共和黨與國民黨的情誼深厚。從鄭的談話，國民黨想建構「平衡外交」敘事，強調國民黨獲得共和黨信任，又可與北京重啟對話。

尤其，智庫論壇刻意去政治化，聚焦民生議題，塑造國民黨「務實、為民謀利」形象，正好與民進黨的「政治攻擊」形成對比。不過這套策略能否說服主流民意，仍存在三個考驗。

一是話語權之爭。國民黨雖強調「站在台灣人的立場，守護台灣利益」，但九二共識長期遭民進黨汙名化，此次論壇，國共雙方的任何表述都會被放大檢視。

其次是選舉時程壓力。國民黨將論壇視為累積互信、最終促成「鄭習會」的漸進過程，問題是，連戰2005年訪陸，三年後即有馬英九執政落實成果，面對年底地方選舉，民進黨已提前操作「賣台、統戰」等連串攻擊，國民黨能否在短時間內，向選民證明兩岸交流的具體效益？

第三是美中平衡的現實困境。鄭麗文批評民進黨「單押美國」，主張國民黨更有能力在兩強間斡旋；但「先陸後美」的出訪規畫，如何避免被華府解讀為優先選邊？

國民黨想在2028重返執政，今年底九合一選舉是重中之重，在兩岸論述動輒被政治化的環境下，既要展現與民進黨的差異化，又不能給對手留下喪失主體性的攻擊空間，穩步爭取主流民意的認可，才是國民黨關鍵課題。

國民黨 民進黨 鄭麗文

上一則

國共論壇／學者：讓北京知道 台未放棄兩岸建立互信

下一則

搶先成立新北競選總部…黃國昌談藍白合：開大門走大路

延伸閱讀

酸藍營玻璃心 柯文哲：藍白合大戰略沒變

酸藍營玻璃心 柯文哲：藍白合大戰略沒變
藍中常委選舉 陳菁徽最高票 韓國瑜、鄭麗文人馬入列

藍中常委選舉 陳菁徽最高票 韓國瑜、鄭麗文人馬入列
柯文哲：賴清德把兩黨綁在一起打 藍白合大戰略沒變

柯文哲：賴清德把兩黨綁在一起打 藍白合大戰略沒變
出訪先陸後美 鄭麗文提兩岸和平框架：藍執政推動

出訪先陸後美 鄭麗文提兩岸和平框架：藍執政推動

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
美國極限攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀爬台北101大樓的挑戰。（路透）

霍諾德攀101「讓世界看見台灣」 這家外媒潑冷水：未必是該冒的險

2026-01-26 07:20
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01

超人氣

更多 >
網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席