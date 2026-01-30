台公務員赴陸港澳 需先簽告知書 陸委會：沒事不要去

陸委會副主委梁文傑29日公布月初有兩位檢察官赴中國旅遊遭盤問。(記者廖士鋒／攝影)

陸委會近期製作「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」，並由行政院人事行政總處發給各機關，要求公務員簽署。對此，陸委會副主委梁文傑表示，這是告知性作法，「也就是我把告知文件給你請你簽收，以後不要說不知道」。另，對於11職等以上公務員赴陸申請，陸委會強調目前沒有不許可的狀況，但指相關情況包含「說明到清楚就可通過」的案件。

本報系聯合報查閱公務機關網站時發現，行政院人事行政總處近日函轉大陸委員會製作的「適用公務員服務法人員赴陸港澳規範告知書」給各機關，要求詳閱及簽名負責。

告知書內容詳細敘述法令規定、赴大陸港澳地區適用對象及申請程序、返台通報、重要須知等，共有17頁，告知書一式兩份，一份由機關留存查考，一份本人收存。

針對這份告知書，梁文傑昨日回應提問時表示，上述規範是一個通知事項，因為各機關被監察院糾正過去對於公務員赴陸規定沒有嚴格執行，所以現在通知各機關，公務員赴陸應該遵守哪些規定，幾職等以上要中央准許，幾職等到幾職等只要主管單位准許就可以。

被追問這份告知書是否為強制？他則表示，通知書送到每個公務員手上，「你要簽收，意思是你有收到這份通知書，以後如果在海關被擋住，就不要說我不知道相關規定；或沒請假而被處分時，就不要說不知道相關規定」。

另外，梁文傑29日在記者會上主動公布，本月初有兩名台方檢察官在大陸河南 旅遊時，於下榻旅館時遭當地國安人員盤問，詢問工作相關內容等。梁文傑再次提醒全國公務員：「沒事盡量不要去」。