蕭旭岑帶隊 國共智庫交流論壇2/2登場 聚焦非政治領域

記者鄭媁／台北報導
國民黨副主席蕭旭岑。（本報資料照片）

國共智庫交流預計2月2日至2月4日舉行，國民黨由副主席蕭旭岑帶隊，國民黨智庫副董事長李鴻源一同前往。蕭旭岑、李鴻源今天將舉行記者會對外說明，將強調此次論壇定位為「智庫交流」，議題設定在非政治性領域。

在北京舉辦的國共論壇已停辦9年，國民黨主席鄭麗文日前拜訪前總統馬英九後，定調今年活動為「第一次智庫交流論壇」。

團隊將於2月2日啟程赴北京，預計停留3日，除了蕭旭岑、李鴻源，主席辦公室特別顧問李德維也會同行，外傳的智庫執行長張顯耀則未隨行。

此行預計參與座談與實務參訪互動，議題設定在非政治性領域，降低敏感性，包括觀光、醫療、能源、防災、AI等產業。大陸國台辦主任宋濤預計2日會出席晚宴。

針對自由時報報導指國民黨阻擋國防預算特別條例草案，藉此換取北京安排論壇，國民黨昨嚴正駁斥，相關報導完全悖離事實，係惡意拼湊、刻意操作的錯假訊息，已決定提起法律行動，捍衛清白，以正視聽。

國民黨強調，任何形式的兩岸交流、智庫對話或政黨互動，從未涉及任何條件交換，更不可能以軍購、國防政策或國會決策作為前提；刻意將依法監督軍購預算扭曲為政治交易，不僅違反基本常識，也嚴重誤導社會大眾。

國民黨表示，令人遺憾的是，國民黨已多次公開澄清，清楚說明兩岸交流與軍購議題並無任何關聯，自由時報仍一再重複散布不實指控，持續以錯假資訊誤導輿論；相關報導已嚴重損害國民黨名譽，並對公共議題造成重大誤導，國民黨決定依法提告，捍衛清白，並要求停止散布不實訊息。

