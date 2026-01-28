藍版軍購草案 金額在9000億以下「能買的武器都有」

我的頻道

台灣新聞組／台北28日電
農曆新年將至，國軍執行春節加強戰備操演，陸軍除出動攻擊型無人機演練自殺攻擊模擬標靶外，海馬士多管火箭也模擬從台灣中部跨區增援，對企圖登陸澎湖的敵軍船團發動攻擊。（記者季相儒／攝影）
行政院提出1.25兆（台幣，下同，約400億美元）軍購特別條例草案，民眾黨立法院黨團自提版本，預算上限為4000億元，外界好奇國民黨團版本何時出爐。據了解，國民黨團及智庫正在研擬藍版軍購特別條例草案，「能買的武器項目都會有」，考量到美方未來可能對台會有下一步「軍購案發價書」，金額將在4000億元以上、9000億元以下，將分年編列辦理。

民眾黨團前天提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，國民黨發言人牛煦庭昨說，國民黨內也有在研擬自己的政黨版本，原則上基本邏輯與民眾黨團類似，但額度與時間上應該會有落差。

國民黨團前天並未多透露是否會提出黨團版軍購特別條例草案。國民黨立委徐巧芯昨表示，原則上「國民黨不會沒有自己的備案」，黨團正在針對總體金額、階段性編列方式等做各種萬全的準備，會跟民眾黨團一樣強化立法院監督機制，由於立法院本會期即將結束，就算要審查，也會是下會期。

據了解，國民黨團版軍購特別條例草案已由國民黨智庫研擬出數個版本，條例用詞不會像民眾黨團版一樣，確切寫出M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統等採購項目，而是列出遠程彈道飛彈、無人機載具、新式戰機等籌獲武器大範圍，確保台擁有嚇阻型武器，以避免台海戰爭發生。

知情人士舉例，例如軍方對美採購遠程彈道飛彈、多管火箭炮等有助於我方增加嚇阻力，但至於買什麼品牌的飛彈，將不會寫入法條裡；或是會列出採購F-16新式戰機，但若軍方能買到更進階的F-35戰機，在野黨自然也不會反對。

針對民眾黨團提出軍購特別條例草案，國防部昨清晨在春節戰備操演記者團出發前，由政務辦公室主任孫立方、戰規司長黃文啓、主計局長謝其賢舉行記者會，質疑民眾黨團版本將造成特別軍購窒礙難行。不過，孫立方強調，國防部不是要和任何不同的政黨打擂台。

黃文啓指出，國防部規畫7大軍購項目，若缺少任何一項，都會影響聯合作戰計畫執行。其次，國防部已經規畫汰除老舊武器，若無法如期獲得新裝備到位，衝擊會是整體面。此外，民眾黨版本的5項軍購案中並沒有列配合款，例如海馬士多管火箭所需的戰堡、車堡、庫儲和後勤保修設施，都沒有包含其中；其次還有相應的彈藥，若照現在的版本去做，真的會窒礙難行。

黃文啓強調，國防部提出的版本是依據敵情威脅和聯合作戰計畫來規畫，如果立法院強行通過民眾黨團的版本，可能讓國防部完全無法執行，甚至可能衍生相當多後遺症。

