新聞評論／自由不是免費 無止盡的軍備競賽更昂貴

國防與軍備的重要性不言而喻，但台灣為求川普開心，恐陷入無止盡的軍備競賽。(本報資料照片)

美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言 在國防院發表專題演說，聲稱「自由不是免費的」，力挺賴總統提出的新台幣1.25兆元國防特別預算。賴總統和民進黨秘書長徐國勇馬上學舌，跟喊「自由不是免費」。賴清德 還特別解釋這句話的典故，強調危機來臨時一定會有所犧牲，這也是美國人民對於美軍保家衛國、犧牲奉獻的尊敬。然而，美國國防部最新出版的「國防戰略」，隻字未提台灣，台灣必須和歐洲一樣做好「台灣有事，美國缺席」的準備。

谷立言標舉美國總統川普 路線，話說得直白。他一方面強調美國會與盟友並肩守護他們的自由，但自由並非免費；另一方面又說，「許多美國人擔心捲入無止盡的戰爭」。谷立言稱，川普路線並非「孤立主義」，而是專注在積極主動的外交作為和強而有力的嚇阻力量。其談話，反映了川普「國家安全戰略」中的「美國優先、戰略收縮」：美國支持盟友，但盟友必須負起更多責任；包括大幅增加國防投資，向美國購買更多武器。

谷立言特別提到賴總統對美國的承諾：在2030年前，把台灣的國防支出提升到GDP的5％。事實上，1.25兆元國防特別預算，正是賴總統投書「華盛頓郵報」，率先向美國表態的。谷立言肯定，這是賴總統達到其承諾的方式之一。美國在台協會隨即在臉書連發四張谷立言演講圖卡，表明美方高度重視，並催促藍白盡快通過這筆預算。

谷立言推動台灣國防預算，似乎比賴政府還賣力。賴清德不願到立法院作國情報告，反倒是谷立言主動表示願赴立院說明，護航之情溢於言表，甚至不惜踰越外交分際。如果谷立言願意提醒執拗的賴總統：避戰的重要性不輸備戰，與在野黨溝通也比向美國報告重要；那麼，國防預算或許有更大的討論空間。

從蔡政府到賴政府，從能源結構到社會住宅，向人民作了許多重大承諾，結果都跳票了，但美國獨獨不許賴政府對分拆台積電和提高軍費的承諾跳票。美國商務部長盧特尼克先掏空台灣家底，包括5000億美元頭期款和四成半導體產能，賴政府的承諾都賴不掉；但賴清德說好的國防特別預算卻被藍白擋路，2030年GDP 5％的目標恐怕也不會一帆風順，谷立言如果空手而回，怎向川普交代？

看到盧特尼克在達沃斯論壇晚宴上痛罵歐洲的鏡頭，不難想見，他是如何強勢勒索台灣半導體產業。帶隊談判的行政院副院長鄭麗君「壓力大到聲音顫抖」，仍然守不住台灣的生存命脈。當台灣重要的人才、技術、資金和半導體產業移往美國，經濟將被掏空，還有能力支應鉅額國防預算嗎？

「經濟學人」雜誌近日以「川普造成的真正威脅」為題發出警告，面對川普強奪格陵蘭及關稅威脅，尤其對北約盟國的蔑視，美國在歐洲乃至其他地區盟友，都應為未來北約不復存在、孤軍奮鬥的世界做好準備。對此，台灣應有更多警惕。

美國五角大廈最近公布新版「國防戰略」，暗示未來可能削減駐歐及駐韓美軍兵力；拜登政府的「國防戰略」曾四度提到台灣，如今隻字未見，亦不提中共對台威脅。因應川普的「美國優先、戰略收縮」，美國盟友紛做「區域有事、美國缺席」的準備，並首先改善對中關係。法國總統、加拿大總理、英國首相、芬蘭總理、德國總理等，都相繼或準備訪問中國大陸；台灣卻只求讓川普開心，砸錢軍備競賽。自由當然不是免費的，但軍備競賽代價更昂貴，台灣比得過嗎？