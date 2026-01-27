我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

國防部：軍購案再不回覆 美恐重啟流程 藍批：裝神弄鬼

記者程嘉文／台北27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
朝野關注新台幣1.25兆元國防特別條例，國防部長顧立雄26日在立法院表示，不付委審查就無法討論每個項目的迫切性。（中央社）
朝野關注新台幣1.25兆元國防特別條例，國防部長顧立雄26日在立法院表示，不付委審查就無法討論每個項目的迫切性。（中央社）

為促成軍購特別條例草案在立院付委審查，國防部昨天拋出新論點，強調台灣若在收到美方發價書45天內不回覆，美方就可能判斷無意採購；屆時台灣還打算買，就得重啟軍售審核流程，至少耽誤8、9個月。

在野立委則與國防部長顧立雄有番脣槍舌劍。國民黨立委馬文君質疑舉債編列特別預算的必要性，顧立雄一度高聲表示：「至少讓我們付委嘛！否則怎麼討論？」馬文君反嗆，軍方刻意隱瞞應公開資訊，「裝神弄鬼」；顧立雄也回批：「我們很詳細說明，但委員不想聽。」

昨天立院外交及國防委員會詢答過程中，民進黨立委李坤城質詢，是否接受行政院版與民眾黨版本的條例草案一起付委？顧立雄回答，國防部認為在政院版之下就可修正討論，但「任何意見我們都可以到委員會去討論」。與顧立雄上周明言在野黨版本沒有必要，這番說法似有微妙變化。

馬文君質詢時批評，如果這些軍購項目這麼重要、這麼正當，應該回到常態建軍規畫，以分年預算方式審查。顧立雄不滿表示，特別條例草案仍卡在程序委員會，如何進行實質討論？他並稱，上周的專報已經詳細說明，「委員你也沒來」。馬文君則說，不出席是因國防部用全機密會議包裝，「裝神弄鬼」。

馬文君說，編列特別預算有規範條件，不是只憑「現在需要」或「追求穩定性」就可以；從過去到現在，正常公務預算哪裡出現不穩定？反而是如F-16等多項新武器，預算早已核撥，卻遲遲拿不到，問題不是立院沒給錢，而是採購項目無法達標。顧立雄說，延宕與投資正當性沒有直接關係：「難道我們F-16沒交機，其他東西就都不用買了？」

馬文君提到，若特別條例通過、預算被匡列，1.25兆元就是用完為止。顧立雄立刻插話，指如此說法並非事實，1.25兆元只是上限金額，條例通過後仍須提出詳細預算項目給立院。馬文君回應，實務上就是一旦匡列，就往往用到上限，幾乎沒有後續修正檢討、甚至喊停的空間，不像年度預算能逐年仔細審查。她表示，真正該討論的不是內容刪不刪，而是這些項目是否需編特別預算？顧立雄說：「委員這樣講，至少還是要付委一下吧！始終不付委，要怎麼討論？」

戰規司長黃文啓則表示，日前美國政府公布的對台軍售，距今已超過30天，近期台灣就會拿到發價書。依規定45天內應予答覆，理論上可延長，但美方並非一定准，屆時程序要就再走一遍，起碼多耗8、9個月。

國防部 軍售 民眾黨

上一則

新聞評論／自由不是免費 無止盡的軍備競賽更昂貴

下一則

台灣900萬國際客目標再跳票 去年觀光逆差7000億

延伸閱讀

台美在台北共構「聯合火力協調中心」 傳掛鐘倒計時2027元旦

台美在台北共構「聯合火力協調中心」 傳掛鐘倒計時2027元旦
美軍進駐台「聯合火力中心」？台防長否認監軍

美軍進駐台「聯合火力中心」？台防長否認監軍
新聞眼╱綠政府有恃無恐…百工百業賣軍火 手法勝過超思案

新聞眼╱綠政府有恃無恐…百工百業賣軍火 手法勝過超思案
藍委馬文君再曝：菸酒、五金零售批發商也改賣子彈

藍委馬文君再曝：菸酒、五金零售批發商也改賣子彈

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿