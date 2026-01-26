我的頻道

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

黑白集／卡尼與川普直球對決 賴總統呢

加拿大總理卡尼在達沃斯世界經濟論壇上，呼籲中等強權國家團結起來，以價值為本的現實主義應對硬實力崛起的大國競爭。（美聯社）
加拿大總理卡尼在達沃斯世界經濟論壇上，呼籲中等強權國家團結起來，以價值為本的現實主義應對硬實力崛起的大國競爭。（美聯社）

甫落幕的達沃斯世界經濟論壇，川普雖以霸主之姿發表漫長演說，但真正的明星卻是加拿大總理卡尼。他發表一場被認為全場最有高度的領袖級談話，以道德及文明跟川普所形塑的世界直球對決，呼籲中等強權國家團結起來，以價值為本的現實主義應對硬實力崛起的大國競爭。加拿大擁有這樣的總理，令人羨慕。

卡尼是經濟學家出身，最特別的是，他曾任英、加兩國央行行長，是英國央行300年首位外籍總裁，去年3月出任加國總理。美加原為兄弟之邦，卡尼一上任就遭遇川普揚言要將加國納為第51州，兄弟成惡鄰。外界原本以為這只是狂人狂語，直到川普開始豪奪格陵蘭，人們才驚覺其野蠻粗暴。

川普將世界秩序帶回19世紀的殖民帝國及叢林法則時代，除了中國大陸，世界各國只能臣服或接受勒索。卡尼演說，說出了「房裡的大象」的事實。加國與美接壤，更易遭到報復，卡尼仍勇於表明立場，獲得國際的尊敬，此舉並非魯莽而是勇敢。

同在達沃斯會場，烏克蘭總統澤倫斯基點名台、美、歐及陸提供零件給俄國製造武器，其他遭點名者皆相應不理，獨獨賴總統急切表示會幫忙管制。在歐美亟欲從俄烏戰爭脫身的當下，這場表白，即顯得不合時宜且缺乏國際觀。兩相對比，很多人即更欽羨加拿大人了。（轉載自聯合報）

川普 卡尼 加拿大

延伸閱讀

加拿大總理否認與中國自由貿易 川普不埋單續開酸

川普放話關稅懲罰 卡尼：加拿大無意與中國簽貿易協定

本周開盤前 五件國際事不可不知

譏盟軍在阿富汗躲後方遭譴責 川普改口英軍英勇戰士

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

