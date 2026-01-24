陸學者：不承認九二共識 蘇嘉全任內仍難有建樹

新任海基會董事長蘇嘉全（圖）雖放低姿態，但包承柯直言，兩岸交流的問題不是改變姿態就能解決，而是基本立場的問題。（記者蘇健忠／攝影）

對蘇嘉全上任海基會董事長，上海東亞研究所研究員包承柯昨受訪表示，若「賴清德 當局」拒絕接受兩岸同屬一中，承認九二共識，蘇嘉全任內相信仍難有建樹，「兩岸交流的問題不是改變姿態就能解決，而是基本立場的問題」。

包承柯分析，海基會更多是一個「白手套」的執行機構，而非決策機構，所以只要賴當局仍不肯接受九二共識、兩岸同屬一個中國、反對台獨，蘇嘉全上任後作為也會相當有限，可能僅處理一些簡單的事務，無法發揮兩岸溝通橋梁的作用。

包承柯說，大陸不會因為蘇嘉全取代了吳豊山就改變看法，以吳豊山而言，可能更多的有民間背景，上任後也可觀察到他利用自己的一些自由度，嘗試透過途徑和大陸方面聯繫，對海協會進行試探，但最後無疾而終的關鍵，還是台灣不肯改變兩岸問題的政治立場；如今蘇嘉全上任，他更接近立法院核心領導層，但過去跟大陸交往也有限，甚至幾乎是零，且看起來也不可能改變民進黨 的兩岸政策立場，因此從任命訊息發布後各界就可預判，其任內「不可能會有所建樹」。

包承柯直言，即使蘇嘉全希望透過放低姿態，多做一些溝通，但兩岸交流的問題不是改變姿態就能解決，而是基本立場的問題。

他認為，即使現在有輿論提出要建立新共識，但不論新共識、九二共識也好，基本核心就是「兩岸同屬一個中國」，這部分大陸方面不會退讓，也是海基會、海協會的交流基礎。