賴清德接見華府智庫訪團夾帶2軍火商 遭質疑欲蓋彌彰

台灣新聞組／台北23日電
賴清德總統（圖中）21日接見華府智庫德國馬歇爾基金會跨大西洋訪問團，軍事專家發現，訪團成員中包含軍工業者代表，不過總統府新聞稿卻略而不提。（圖／總統府提供）
美台推動軍工產業合作，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言證實，安杜里爾、諾格、Shield AI等3家美國軍工大廠都在台灣拓展供應鏈，這類國防與科技合作，不僅將強化台灣自衛能力，也將使台灣成為全球國防供應鏈中可信賴的重鎮。戰略學者林穎佑說，谷立言目的應是促成國防特別預算在立院付委審查，也破解外界對於軍購花大錢的質疑。

谷立言表示，安杜里爾在台灣為多項產品關鍵零組件尋找多元供應商，以提升其全球供應鏈韌性，其中包括向美國及其他國際夥伴銷售的Ghost-X無人機系統；Shield AI也大舉投資台灣供應鏈，採購並使用價值數千萬美元的台灣零組件與產品，並正式與漢翔公司簽署合作協議；諾格公司建立的中口徑彈藥測試場，可讓我方依據全球工業標準測試彈藥，並透過技術轉移、專有程序和專家培訓等，推動國造研發專案。

他指出，美方將台灣視為拓展國防科技前沿的關鍵夥伴，以人工智慧領域為例，雙方分別在研發、創新與應用，以及製造與硬體基礎上具有互補優勢，有絕佳機會發展運用於無人機、指揮管制和防空等平台，進一步為嚇阻能力帶來革命性的躍進。

資深外交界人士說，台方應從自身利益、地緣及經濟科技戰略等方面，審慎思考對華府與對北京關係，不要變成美國利益凌駕台灣利益，也不能忽略軍工複合體對美國外交政策的影響。近三屆美國政府立場都是，讓中共體會武力統一代價極高，AIT前處長梅健華曾說，美方確實認為至少在馬政府8年，九二共識提供對話基礎，如今美國除了武裝台灣，仍應鼓勵兩岸根據過去正面經驗進行政治溝通。

此外，賴清德總統前天接見華府智庫德國馬歇爾基金會跨大西洋訪問團，但中華戰略學會資深研究員張競發現，8位外賓，總統府新聞稿卻只提到6位，其他兩位是軍火商業者；他質疑，智庫和軍工業者晉見總統不是新聞，總統府的處理反而欲蓋彌彰。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，這是總統府接待外賓後循例公布名單，國際友人來訪除了是肯定台灣自主保衛家園的決心和行動，更希望能促成更多對雙方都有利的活動與交流。

張競指出，從總統府發布的照片可以看到，此次外籍訪賓總共有8位，耐人尋味的是，新聞稿僅提到6人，另外2名沒有提到的外賓，盡管座次排在最後，但卻公布出特寫照片，甚至還可從座次卡看到姓名，並且亦參加與賴總統合影；分別是軍備業者Sven Kruck以及Brittany Jacob。

他指出，智庫學者夾帶軍備業者晉見總統不是新聞，台灣亦曾在與外籍軍備業者合作後，由總統公開贈勳給軍備業者，實在沒有必要如此遮遮掩掩；台灣需要更多朋友，大大方方公開資訊發布新聞稿，遠比躲躲藏藏刻意遮掩好得多。

張競質疑，此事證明總統府公關作業資訊處理與管制，面對資訊社會影像辨識軟體，如此欲蓋彌彰，顯然仍有繼續努力空間。

