新聞評論／盧特尼克3個大巴掌 打在賴政府臉上

聯合報社論
川普巨棒威脅下，台美關稅談判終於以台灣流血輸出達成協議。賴政府立即啟動「認知作戰」：賴清德強調談判為台灣守住利基，爭取到最佳競爭位置；閣揆卓榮泰稱讚鄭麗君擊出漂亮的全壘打，還親自接機。主談代表鄭麗君形容是台美互利雙贏，綠營更隨即帶風向推崇鄭麗君立下大功，是參選台北市長挑戰蔣萬安的絕佳人選。

賴政府對美獻城割地，對內卻以凱旋之姿假傳捷報。但檢視美國商務部發布的事實清單，卻看不出台灣獲得什麼好處，只見台灣謙卑承諾為美國「增強經濟韌性，創造高薪就業機會，鞏固國家安全」。美國商務部長盧特尼克接受財經媒體CNBC專訪，解讀美台關稅談判結果，則得意洋洋道出血淋淋的談判真相，結結實實打了賴政府三個大巴掌。

第一個巴掌，是讓川普開心。在賴清德口中，台美關稅談判簡直就是一個感人的勵志故事；由於每位台灣人的實力、創造力和爆發力，更因為我們的團結努力，台灣才能在變局中爭取到最佳的競爭位置。盧特尼克卻稱，美國在談判桌上拿的是「大棒」，而非「胡蘿蔔」；而台灣承諾史上最大規模的對美投資，唯一原因就是要「讓川普開心」。

盧特尼克直言，台灣想讓川普開心，因為川普對於保護台灣至關重要。賴清德只備戰而不避戰，只好以軍購加進貢，尋求美國保護。問題是，川普的保護可靠嗎？川普在中共圍台軍演時淡然以對，看得出他的保台之心嗎？更值得警惕的，是川普對伊朗示威者的「口惠援助」。川普不斷揚言對伊朗採取軍事行動，更以「援助已在路上」鼓勵伊朗民眾繼續抗爭；後來卻改口「德黑蘭已停止殺戮」，靜觀其變。那些相信川普的示威者，則遭鎮壓喪命。

第二個巴掌，是確認美國獨贏。賴清德和鄭麗君都高呼「台美雙贏」，但在川普和盧特尼克的字典裡，卻找不到「雙贏」。美國商務部的事實清單與盧特尼克的專訪，通篇都是台灣如何輸血，幫美國再度偉大。至於賴政府吹捧全球第一個取得美國最優惠待遇的項目，依盧特尼克之見，則是川普通吃後留給台灣拿回國內宣揚勝利的項目；那些，主要是美國不生產但需要進口的東西。

第三個巴掌，是順手搬走5000億美元頭期款和台積電4成先進產能。對台灣承諾5000億美元的投資和信保，外界頗有疑慮；行政院澄清，民間投資2500億美元和信保支持2500億美元不能相加。但盧特尼克明白指出，2500億美元加上2500億美元，就是川普運作的規模；而且5000億美元只是「頭期款」，用以將整個半導體生態系打包帶回美國。

賴政府美其名的「台灣模式」，在川普眼裡，就是台積電變「美積電」，叫什麼模式都無所謂。卓榮泰辯稱，山在台灣，台灣就是山，沒人移得走。但盧特尼克直言，協議目標就是要把台灣半導體供應鏈與產能的4成轉移到美國，且須在川普任內完成。

台美談判結果，台灣大失血，資金、技術、人才將大幅流失；護國神山主峰還在台灣，底下卻已被掏空。奇特的是，經濟部居然掛保證，到2036年，先進製程占比仍然是台灣80％、美國20％。這彷彿在提醒川普，美國對台灣還可以再多剝削一點。

川普和盧特尼克的霸道勒索，令人厭惡。但賴政府的大內宣，對照盧特尼克的直白強索，民眾會相信誰？比起格陵蘭恐遭美強奪，賴政府可以稱雙贏；比起委內瑞拉被斬首，台美談判稱說勝利，也就無不可了。（轉載自聯合報社論）

川普 賴清德 伊朗

