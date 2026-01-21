對齊鄰近國家 美國促台灣全面開放農產品、汽車市場

我的頻道

記者黃婉婷、李柏澔／台北21日電
台美對等關稅在16日揭曉，行政院20日舉行記者會，主責談判的行政院副院長鄭麗君（右）以及經貿辦總談判代表楊珍妮（左）說明談判內容時，兩人就可公布的協議內容不時交換意見。（記者杜建重／攝影）
台美關稅談判日前拍板，但攸關美規車進口、美豬美牛等市場開放項目至今資訊不明，行政院副院長鄭麗君仍未鬆口，她透露，台美對等貿易協定（ART）預計在數周後簽署，美方期待全面開放市場，台方則基於糧食安全、軍工維護能力全力協商，底定後再完整說明。

政務委員楊珍妮說明ART內容時指出，美方要求「全面市場開放」，對齊鄰近國家且需參考台灣與他國自由貿易協定（FTA）開放情形，納入市場開放承諾事項。汽車市場開放或降稅都會以此與美方協商，未來文本也須送立法院審議。對外界關切的美國車進口是否朝向零關稅，楊珍妮證實美國要求全面開放市場。

楊珍妮談及協定中的「商業機會」時稱，台灣基於糧食、能源安全，同意增進對美採購黃豆、玉米、小麥、石油、天然氣等，並透過甫簽署的投資MOU，達到「根留台灣、布局全球」，也歡迎美方投資5大信賴產業。

鄭麗君解釋，自美採購農產品內容，因農訪團屬於民間自行採購，性質不同，台灣在最後一刻主張刪除。言下之意，原則以國營事業既有對美採購計畫為主，包括天然氣、石油。

不過，去年9月農業部長陳駿季率農訪團訪美，在美國國會山莊與美方業者簽署意向書，承諾4年內採購逾100億美元（約台幣3160億元）農產品，包括黃豆、玉米、小麥和牛肉等，較過去增百分之廿五，當時美國農業部長羅林斯還在「Ｘ」將之形容為「這是美國的貿易勝利」。

農業部表示，去年赴美農訪團是由外交部籌組，每兩年辦理一次，農訪團由國內相關公協會與業者組成，採購規模是依業界未來4年實際需求提出，政府並未出資。

台美預計在數周後簽署對等貿易協定，協定內容除載明美方給予台灣對等關稅稅率15%不疊加，也將觸及關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會、雙向投資等相關議題。

鄭麗君指出，正在做法律文字校正，台方也向美方爭取逾1000項對等關稅豁免項目，尚待確認。

她坦言，美方期待各國全面開放市場，台灣是美貿易逆差第6大國，也持續攀升中，但談判團隊基於糧食安全、相關軍工維護能力等，盡力與美方協商。

此外，「台美避免雙重課稅協定（ADTA）」進度也現曙光。鄭麗君指出，台方歷次談判都向美方表達希望盡快簽署ADTA，前天接獲美方最新消息，希望啟動後續加速程序的會談。

對美關稅影響台日韓市場開放 製表／黃婉婷、高詣軒
關稅 農業部 石油

