台積產能移美 陳冲：台恐失美戰略夥伴地位

台灣新聞組／台北20日電
新世代金融基金會董事長陳冲分析，台灣在台積電產能外移後，是否仍能維持戰略夥伴地位，這不是川普關心的。（本報資料照片）
新世代金融基金會董事長陳冲分析，台灣在台積電產能外移後，是否仍能維持戰略夥伴地位，這不是川普關心的。（本報資料照片）

行政院副院長鄭麗君率隊赴美關稅談判，19日清晨返台，她表示，經過這一次跟美國磋商，證明台灣的技術和產業，已經成為世界上一股關鍵的力量，充分感受到世界需要台灣。不過，在野黨從台灣長期競爭力等提出質疑，國民黨立法院黨團書記長羅智強批評賴政府，拿15兆元台幣「德公移山」還喜孜孜，「台灣模式」恐成「外移模式」；前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲發表專文指出，若僅聚焦稅率高低，恐忽略美方真正的戰略意圖。

台美關稅談判出爐，鄭麗君表示，已和美國商務部先簽署了投資合作備忘錄（MOU），數周後簽署台美對等貿易協議，這兩份協議都簽完，就完成最後一哩路。行政院長卓榮泰今將與鄭麗君在行政院舉行記者會，說明台美關稅談判相關事宜。

然而各界憂心後續衝擊，國民黨立委王鴻薇直呼，台灣投資金額看起來跟日韓差不多，但彼此GDP不一樣，日本投資金額在GDP占比12.8%、南韓19.4%，台灣卻達62.5%，這當然是「掏空台灣」。國民黨立委賴士葆更批評，不只要投資美國5000億美元，還將使眾多半導體產業鏈、人才出走。台美關稅相關協議送立法院後，未來適用「條約締結法」審查，立法院副院長江啟臣說，屆時將實質審查，這並非要反對，而是要給台灣跟美方洽簽的「底氣」。

針對關稅議題，陳冲以「川普說─勿謂言之不預」為題發表專文指出，關稅並非美國政策核心目的，而是談判工具。他強調，「讓美國再次偉大」是川普陣營戰略的重要一環，至於台灣在台積電產能外移後，是否仍能維持科研能量、人才優勢與戰略夥伴地位？這不是川普關心的。

陳冲指出，川普陣營於2024年底提出、外界俗稱「海湖莊園協議」的「重構全球貿易體系指引」，內容早已揭示美國運用關稅作為槓桿，換取他國重大產業投資，並在貿易與安全議題上爭取更有利條件。而美國官員在受訪時多次提高對半導體投資規模的期待，顯示關稅爭議背後的核心並非稅率本身，而是產業與供應鏈布局。

