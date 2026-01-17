我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父

明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲

前白宮幕僚長：美台經濟議題解決後 聚焦安全合作

中央社／華盛頓16日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台美關稅談判達成協議，前白宮國安會幕僚長葛瑞16日接受中央社記者專訪表示，經濟議題解決後，美台可聚焦強化安全合作，加強印太嚇阻。（中央社）
台美關稅談判達成協議，前白宮國安會幕僚長葛瑞16日接受中央社記者專訪表示，經濟議題解決後，美台可聚焦強化安全合作，加強印太嚇阻。（中央社）

台美關稅談判達成協議，台灣對等關稅調降為15%且不疊加，也將擴大供應鏈投資合作。前白宮官員16日接受中央社專訪分析，協議有助緩解美國對半導體進口的相關疑慮，經濟議題解決後，可聚焦強化安全合作，加強印太嚇阻。

歷經數月談判，台美15日簽署投資合作備忘錄（MOU）。根據協議，美國對台灣的對等關稅調降為15%且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，台灣也是全球首個取得美國232條款關稅優惠國家；雙方還將擴大供應鏈投資合作，包括台灣企業將自主投資2500億美元，涵蓋投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等。

曾於川普1.0擔任白宮國安會幕僚長的葛瑞（Alexander Gray）16日受訪表示，美台多年來在一些貿易議題上有分歧，這項貿易協議是美台關係中「非常正面的發展」，顯示了川普總統及其團隊致力深化美台之間兼具經濟和戰略層面的夥伴關係。

專家估計，台灣掌握全球9成以上先進製程晶片產能。川普政府則認為，半導體對美國工業、科技及軍事發展至關重要，但目前多數半導體都在東亞製造，美國必須重振國內製造。

葛瑞期待，在解決經濟議題後，美台關係能持續成長。長期以來，美國對半導體進口的相關擔憂一直存在，他認為這項協議有助緩解這些憂慮，也讓美國和台灣能把重心放回雙方最主要的共同利益領域，也就是安全。

他說：「美台接下來有很大的機會可以聚焦強化夥伴關係和安全合作，加強我們在印太地區的協作與嚇阻。」

葛瑞現為地緣政治顧問公司「美國全球戰略」（American Global Strategies）執行長。他指出，川普（Donald Trump）政府去年底宣布對台大規模軍售案，釋出了「非常重要的訊號」，特別對北京而言，這清楚表明，美國在台灣關係法及六項保證下，對台承諾依然堅定，美台關係將如同川普第一任期一樣，持續擴展。

美政府去年12月宣布對台川普2.0再宣布對台軍售，包括戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈、標槍飛彈、魚叉飛彈可修件檢修、Altius-600M及Altius 700M無人機系統等8案；總額為111億540萬美元。這是川普重返白宮以來，美國第2度宣布對台軍售。

葛瑞表示，他希望這只是未來一年左右更多軍售案的開端，並指出，另一個重點是，「美國在擴大國防工業基礎的同時，也必須確保，不只是推動新的軍售案，更要確實交付台灣已購買的武器系統」。

在美台安全關係方面，葛瑞分析，其中一個重要發展在於美台之間正在建立一個獨立於美中關係之外的夥伴關係。

就他看來，川普正在向外界展現，他一方面可能會在4月訪中時與中國國家主席習近平針對美中雙邊關係中的多項議題進行討論，但那並不影響美台關係。美國可以同時進行2條截然不同的對話路線，台灣不再像過去多年一樣，被視為僅是對中關係的一部分，「這是一項非常大的改善」。

川普 軍售 關稅

上一則

新聞眼／台美關稅降為15% 矽盾變薄賴政府報喜不報憂

延伸閱讀

麻州女大生感恩節被誤遣返至宏都拉斯 法官限川普政府3周改正

麻州女大生感恩節被誤遣返至宏都拉斯 法官限川普政府3周改正
川普又開新戰場？稱將重啟調解埃及、衣索比亞的「尼羅河紛爭」

川普又開新戰場？稱將重啟調解埃及、衣索比亞的「尼羅河紛爭」
不支持美國取得格陵蘭國家 川普擬祭關稅

不支持美國取得格陵蘭國家 川普擬祭關稅
迎合川普 MAGA被批走毛澤東路線

迎合川普 MAGA被批走毛澤東路線

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
（中央社）

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 實際情況是…

2026-01-11 09:13
一名單親母親去年帶著3歲兒子返回彰化老家，但因兒子沒有台灣國籍，只用3個月觀光免簽入境，由於目前她還在跟前夫打親子關係不存在訴訟，眼看1月16日簽證又到期了，擔心若再次出境會回不了台灣，而向民代陳情；示意圖，非新聞當事人。(圖／123RF)

留美單親媽攜兒返台 3歲童成「人球」 1原因辦戶籍卡關

2026-01-10 01:30
松山警方查獲取款車手，查扣手機、假勞動契約、2000元台幣等證物。(記者翁至成／翻攝)

台女遭騙投資虛擬幣 兩個月噴掉上千萬

2026-01-08 21:48
蔡昌鈺。（蔡昌鈺提供）

根據腦波狀態準備應考科目 他用睡前滑手機療癒法兩年考取會計師

2026-01-10 18:09
連勝武（右）和路永佳一起出席新書「希望的種子」公益發表會。（記者林士傑／攝影）

連勝武4年前爆婚外情 今和老婆路永佳同框 婚姻現況曝光

2026-01-14 08:54

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議