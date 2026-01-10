路透：川普關稅曝險最高國家產業 台灣入列

台積電被路透列為對川普關稅曝險高的企業。（路透）

美國最高法院9日雖未就美國總統川普 援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球課徵高額關稅 的合法性，公布裁決。但路透整理受到川普關稅影響的國家和產業，台灣名列其中，被課的稅率為20%。

路透指出，如果川普輸了這場官司，美國政府可能會被要求返還進口商已經支付的稅金，合計約達1500億美元。但一些公司認為，即使判決川普關稅無效，想讓川普把錢退回來，恐將相當困難。

川普根據IEEPA實施的關稅主要分為三類：第一類是針對中國、墨西哥和加拿大徵收的，與芬太尼有關的關稅；第二類是旨在縮小貿易逆差的廣泛對等關稅；第三類是出於非貿易的政治因素，對特定國家徵收的懲罰性關稅。

此外，財政部 昨公布2025年進出口統計，去年全年出口、進口、出超金額全面寫下歷史新高，然而，值得注意的是，出超金額年增95%、來到1571.4億美元，尤其，對美國出超金額來到1501.2億美元創史上最高，比起2024年的647億美元，高出1.32倍，是歷年最大增幅。

由於美國總統川普多次提及台灣對美國的貿易順差，並以此做為對台課高關稅的理由，因此，台對美出超金額持續上升，台美關稅談判面臨更大壓力。

財政部公布去年全年進出口統計，綜觀來看，全年出口呈現「四季紅火」，累計出口總額6407.5億美元，年增34.9%，再創歷史新高；全年進口總額4836.1億美元，年增22.6%。在出、進口互抵後，全年出超總計1571.4億美元，較上年大增765.6億美元。

財政部統計處長蔡美娜表示，2025年初美國實施對等關稅，雖一度對市場造成震撼，卻也引發業界提前拉貨效應；隨後關稅衝擊逐步緩解，加上全球經濟展現韌性，吸收部分負面影響。更重要的是，AI發展趨勢明確、應用加速擴展，資通與視聽產品、電子零組件已穩居兩大出口支柱。

特別的是，台灣去年出口規模，首度突破6000億美元，具有里程碑意義，是23年來首度超越新加坡，揮別亞洲四小龍墊底地位。

蔡美娜分析，台灣出口金額從4000億美元成長至6000億美元，只花了4年時間，而且去年是一口氣跨越兩個千億美元關卡，這項紀錄不論是台灣或亞洲四小龍發展史都獨一無二。

而從出口地區來看，台灣對美國、東協、南韓出口也都寫下新紀錄。從增幅觀察，去年台灣對美國出口年增率高達78%，不僅創下歷史新高，也是主要出口市場中成長最快者，美國加速建置AI資料中心與雲端基礎設施，帶動台灣資通訊與電子零組件需求持續升溫。