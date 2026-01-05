新聞評論／可講台獨不能談武統？賴政府試圖撬開「言論戒嚴」魔盒

賴清德總統。（本報資料照片）

行政院會去年歲末接連通過四項國安修法草案以及《兩岸人民關係條例》、《社會秩序維護法》修正草案，均源自賴清德 總統去年3月提出的反滲透「賴17條」。賴清德新年談話也提到「賴17條」和「國安10法」修法，強調今年要11執行。然而，在賴政府聲稱「兼顧人權保障與國家執法需求」的辭藻背後，實則潛藏著意圖推動言論戒嚴 與網路戒嚴的深層政治算計。

檢視這波國安修法重點，無論是對觸法者的打擊範圍擴大至領撫恤金、遺屬年金遺族，或是禁絕人民加入對岸組織，在兩岸交流形同冰封，絕大多數軍公教「謹言慎行」的寒蟬效應下，這些嚴厲措施多數只具強化震懾效果。

真正的殺傷力在於《國安法》修正草案第4條，明定不得公開鼓吹、倡議或支持境外敵對勢力對台發動戰爭，或採取非和平手段消滅中華民國 主權，違者可祭以最高百萬台幣裁罰；並就網路散布錯誤、虛假訊息或政治宣傳，而有危害國安或社會財經安定之虞者，可對網路業者採取緊急措施。另搭配《社維法》修法，只要倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅中華民國主權的主張，即可處三天拘留或3萬元台幣（約946.8美元）罰鍰；另同樣可要求網路業者限制、移除甚至終止服務。

賴政府從實體與網路雙軌並織法網，首要目標就是禁止人民主張或討論武統。矛盾的是，內政部次長馬士元卻稱主張解放軍攻台要罰，但主張「台灣國」則不涉消滅中華民國主權，只是個人政治意願表達。

事實上，在1992年廢除刑法100條後，從此台灣再無政治思想犯與言論犯；無論主張統或獨，人民均可自由討論。但當「賴17條」橫空出世，顯然賴政府鐵了心，要挪移這塊已立了30多年的「政府不干涉言論」界碑。

例如去年3月，陸委會主委邱垂正回應「講統一可以，但武統不行？」時表示，《公民與政治權利國際公約》禁止鼓吹戰爭；鼓吹戰爭、武統或消滅中華民國主權等言論，都已逾越言論自由範疇。這兩項修法明顯就是沿此思路布設，而且刻意繞開獨立的司法審查，改由行政機關操控的行政裁罰來實踐。

這裡凸顯了潛藏的政治雙標：無論主張統獨均可能觸及非和平手段的討論，但賴政府只將武統與戰爭、恐攻、仇恨畫上等號，並嚴防相關資訊散布。一旦通過修法，未來只要賴政府認為言論涉及武統就可開罰，甚至只要訊息有利對岸也可先封再說。至於像中共軍演期間發出的各種海報和影音，恐怕更不准轉傳、討論或報導了。

對照民進黨政府的作為，更凸顯政務委員林明昕所言「內政部不會整天當網路警察一直巡邏」、「為了保障言論自由，只予以行政裁罰，不涉及刑責」的可笑與諷刺：罰你百萬，是在保障你的言論自由，沒坐牢就該叩謝皇恩浩蕩。但百萬罰款相當基層勞工兩年薪資，搭配政府「查水表」威力，寒蟬效應更甚於緩刑或輕刑，何況是由賴政府球員兼裁判認定違法與否。

相對的，對於一心想消滅中華民國主權的台獨「工作者」來說，賴政府卻變相賜與法律金鐘罩。此次國安修法開宗明義就直言：為因應「境外」敵對勢力滲透，可是不管台獨「內賊」的。

面對統獨議題，賴政府不僅想打造一柄可重罰人民、砍斷網路的利劍，又特別保障主張甚至著手實行分裂中華民國國土者。只是這言論和網路戒嚴的魔盒一旦打開，賴清德宣稱「民主自由是台灣不可退讓的堅持」，也將灰飛煙滅。