小三通25周年／連江縣長：民生需求擋不住 兩岸交流是趨勢

記者蔡家蓁、廖士鋒／台北2日電
連江縣長王忠銘。（本報資料照片）

小三通走過25年，金門縣長陳福海表示，期盼未來能爭取開放其他省分的團體旅客來金門旅遊，讓旅遊市場更多元，帶動在地各行各業受惠。連江縣長王忠銘說，交流是趨勢也是潮流，相關民生需求「擋不住，也不能不解決」。

王忠銘親自率團赴陸參加大陸辦的25周年座談會，他指出，小三通早已在潛移默化中，深刻改變馬祖民眾的生活型態，出席座談主要訴求包括連續假期增班黃岐航線、改善黃岐客運站空間與設施不足問題，並希望放寬琅岐航線管制措施，優化泊位配置，同時擴大對福建民眾赴馬祖旅遊的獎勵與促銷方案。

王忠銘說，小三通2001年啟航至今，馬尾、琅岐與黃岐等航線累計載客已突破104萬人次，25年來往返人數超過百萬。只是近年受政治氛圍影響，交流腳步趨於保守，在中央授權前，地方政府只能在法律框架內，推動宗教、體育、文化與旅遊等實質交流。

他也直言，馬祖與對岸連江、常樂的歷史、血緣、語言與生活文化本就緊密相連，加上地緣條件特殊，從連江白沙港到黃岐港僅需25分鐘，遠比往返台灣本島便利。此外，大陸消費比較便宜，大家年假都往大陸跑。

他舉例，大陸一個饅頭人民幣1元，折合新台幣4.5元，在馬祖一個饅頭要新台幣15元，物價差了快三倍；交流是趨勢也是潮流，相關民生需求「擋不住，也不能不解決」，仍須仰賴官方層級的溝通與協助。

陸委會表示，金馬「小三通」啟動25年來，對於推動金門馬祖等離島觀光與經濟產業發展，以及兩岸便捷交流往來具有重要貢獻，更象徵兩岸和平共處的共同願望。唯有和平，交流才有意義，希望繼續保持下去。

