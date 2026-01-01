元旦演說 賴清德：中國軍事野心 台灣沒時間內耗

賴清德總統（左二）高舉國旗與副總統蕭美琴（右）參加升旗典禮，賴指中國軍演非單一事件。（記者潘俊宏／攝影）

解放軍 結束「正義使命—2025」對台軍演，賴清德 總統在元旦演講時強調，面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。可以在許多議題有不同的看法，但沒有強韌的國防，就不會有國家，更不會有彼此爭辯的空間。這應該是要不分黨派的全民共識。期盼朝野攜手合作順利讓重要的國防預算趕緊通過。

賴總統說，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。作為總統，我的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。

賴清德1日以「韌性之島、希望之光」為題發表新年談話。他呼籲朝野儘快通過1.2兆新台幣(約400億美元)的國防特別預算。

賴清德稍早表示，中國對台灣軍演並非單一事件，近期從日本周邊到南海，再到對台進行侵擾行動，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域的穩定帶來高度不確定風險，也影響全球的航運、貿易與和平。

賴清德總統與蕭美琴副總統都參加了總統府前的元旦升旗，他主持將官晉任授階典禮時表示，近日中國在台灣周邊海空域實施軍演，國軍官兵在第一時間投入兵力，以快速應變、以變制變、以及反制封鎖能力，鎮定以對、從容自若，驗證了平時訓練的成果；他要再次代表全體國人，感謝所有國軍弟兄姊妹的努力和辛勞，共同守護國家安全。