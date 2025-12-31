陸海警放話 攔截載海馬斯火箭砲的長榮貨輪

解放軍29日宣布對台進行圍台軍演。（取材自東部戰區微信公眾號）

解放軍 近日進行圍台軍演，中國海警30日繼續組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查行動。海警局並與環球時報共同發布「扼喉」海報，呈現中國海警出動艦艇編隊及直升機，對台灣周邊關鍵航路實施立體封控。中國海警艦船威脅對載有海馬斯火箭砲的長榮 貨輪實施攔截，海報畫出，中國海警執法員則從直升機上以索降的形式登船實施查證和查扣。

環球時報報導，解放軍東部戰區12月29日發布的軍事演習主題海報《正義之盾 破限除妄》，也出現貨輪裝載海馬斯火箭砲的場景。環球時報指出，無論是軍事演習還是海警執法巡查行動中，將貨輪作為反制的對象背後有其深意。

環球時報表示，據台灣媒體先前報導，此前，台灣曾用民用貨輪運輸採購美制M1A2T坦克。環球時報獲取的獨家衛星影像也顯示，2024年11月和2025年7月，台灣兩次分別採用長榮海運公司的EVER MILD貨輪和陽明海運集團的YM eternity貨輪運輸美製坦克。

中國大陸軍事科學院研究員王文娟接受環球時報採訪時表示，如果台獨勢力破壞兩岸和平，引發兩岸軍事衝突，並採用民用船隻運輸武器裝備，可將承擔軍火運輸任務的貨輪視同軍事目標，中國海警可實施攔截查扣、臨檢拿捕，甚至武力手段。王文娟強調，中國海警在中國管轄海域內具有執法權。

環球時報指出，「扼喉」海報以大號字體突出此次任務「扼喉」主旨，並採用手銬元素突出這一主旨，「彰顯中國海警作為海上執法力量，有權將配合『台獨』勢力、危害國家統一的台民間力量繩之以法」。環球時報在報導中並強調「扼台島海上咽喉 斷台獨外援妄想」。

澎湃新聞報導，針對這次「正義使命-2025」聯合演習的「看點」，中國大陸軍事專家張軍社表示，台軍近年來重視機動火力裝備發展，裝備了海馬斯火箭砲、雄風系列機動式岸艦導彈。這次演習打擊地面機動目標針對性很強，戰時海馬斯等機動目標很難逃脫解放軍的立體精準打擊。

報導透露，解放軍此次軍演，東風11導彈、東風15導彈、殲20戰機、殲16戰機、殲10C戰機、預警機、特種機運20飛機、陸軍遠箱火箭、兩棲攻擊艦編隊參演；海軍則有054A導彈護衛艦、052C驅逐艦、主砲射擊052D型驅逐艦、近防砲射擊055型驅逐艦、無人機 、轟6K轟炸機，這只是大陸官方公開報導的部分參演武器。

張軍社指出，此次軍演北部和南部兩個演習區域正好卡住宮古海峽和巴士海峽，是外部對內進行物資補給和外逃的重要航線。巴士海峽水深適合艦艇，尤其是潛艇出入，是一個重要通道。這次演習區域通過兵力立體布式體系封控，達到內部控外區的目的。

此外，解放軍海軍艦艇在台島以東實彈射擊。東部戰區海軍寶雞艦編隊、衢州艦編隊、太原艦編隊，分別為位於台島西南台島北部台島東部海空域，接續展開多型武器實彈射擊演練。以往在台島以東的艦艇編隊通常進行封控進逼等任務。