新聞眼／文攻武嚇 中國認知與實彈二戰合一

解放軍東部戰區釋出的影片中展示的全景式的空拍照，可以看到淡水河口的淡江大橋，台北101只是遠景中較醒目的建築。台灣國防部表示，中方無人機都在24海浬外，台方認為明顯是認知作戰。 (取材自東部戰區微博)

解放軍「正義使命2025」演習配合實彈射擊的限航令屆滿，代表操演高潮已經過去。種種客觀跡象證明，此次軍演並非真要發動犯台大戰，而是針對美國軍售、日本首相高市早苗 「台灣有事」發言，以及賴清德總統受訪表示「讓中國侵台永遠達不到標準」等所進行的示威，搭配武嚇，也有心理戰的文攻。

中國的文攻武嚇向來成套，在實際操演之外，還進行所謂的三戰（輿論、心理、法律），亦台灣方面近年慣稱的「認知作戰」。在演習之前，中國的外交部、國防部 、國台辦三大系統同步對外宣傳，主題是遏制台獨勢力，但也不點名的要求外國勢力不得介入。並透過未經證實的視頻，在國家媒體及東部戰區社媒上宣傳。

台灣的國防部也連開兩天記者會，無疑是要對此反制，認定對岸在打認知戰。

重大事件發生時，所有人必然想弄清狀況，「兵者，詭道也」，對軍情必須一定程度隱瞞，必要時甚至得造假。然而想要成功欺敵，或在大眾心中建立自己期待的認知，虛實並陳才是認知戰的精髓，「99％真、1％假」是不二法門。

面對各式傳言，台國防部不斷強調，切勿被居心不良的說法誤導。問題是，要想戳破錯誤認知，真正有效招式是拿出證據將其打倒。例如這兩天熱議的台北101 大樓影像，其實以台灣與大陸之間距離，如果天候狀況許可，在中央山脈的高峰就可看到對岸。因此飛在海峽上空的共機，即使在24浬外，靠著長鏡頭加上格放，拍到台北盆地景象，一點都不奇怪。

要破解認知戰的方法不難，只要拿出可以說服的證據和事實，對於基本的科普常識，自也不必「機密不便透露」。