我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德銀行金庫遭竊 保額1萬歐元恐難補損失 客戶聚集抗議

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

新聞眼／文攻武嚇 中國認知與實彈二戰合一

記者程嘉文
聽新聞
test
0:00 /0:00
解放軍東部戰區釋出的影片中展示的全景式的空拍照，可以看到淡水河口的淡江大橋，台北101只是遠景中較醒目的建築。台灣國防部表示，中方無人機都在24海浬外，台方認為明顯是認知作戰。 (取材自東部戰區微博)
解放軍東部戰區釋出的影片中展示的全景式的空拍照，可以看到淡水河口的淡江大橋，台北101只是遠景中較醒目的建築。台灣國防部表示，中方無人機都在24海浬外，台方認為明顯是認知作戰。 (取材自東部戰區微博)

解放軍「正義使命2025」演習配合實彈射擊的限航令屆滿，代表操演高潮已經過去。種種客觀跡象證明，此次軍演並非真要發動犯台大戰，而是針對美國軍售、日本首相高市早苗「台灣有事」發言，以及賴清德總統受訪表示「讓中國侵台永遠達不到標準」等所進行的示威，搭配武嚇，也有心理戰的文攻。

中國的文攻武嚇向來成套，在實際操演之外，還進行所謂的三戰（輿論、心理、法律），亦台灣方面近年慣稱的「認知作戰」。在演習之前，中國的外交部、國防部、國台辦三大系統同步對外宣傳，主題是遏制台獨勢力，但也不點名的要求外國勢力不得介入。並透過未經證實的視頻，在國家媒體及東部戰區社媒上宣傳。

台灣的國防部也連開兩天記者會，無疑是要對此反制，認定對岸在打認知戰。

重大事件發生時，所有人必然想弄清狀況，「兵者，詭道也」，對軍情必須一定程度隱瞞，必要時甚至得造假。然而想要成功欺敵，或在大眾心中建立自己期待的認知，虛實並陳才是認知戰的精髓，「99％真、1％假」是不二法門。

面對各式傳言，台國防部不斷強調，切勿被居心不良的說法誤導。問題是，要想戳破錯誤認知，真正有效招式是拿出證據將其打倒。例如這兩天熱議的台北101大樓影像，其實以台灣與大陸之間距離，如果天候狀況許可，在中央山脈的高峰就可看到對岸。因此飛在海峽上空的共機，即使在24浬外，靠著長鏡頭加上格放，拍到台北盆地景象，一點都不奇怪。

要破解認知戰的方法不難，只要拿出可以說服的證據和事實，對於基本的科普常識，自也不必「機密不便透露」。

國防部 高市早苗 台北101

上一則

新聞評論／賴清德應速重提大法官 解憲政死結

下一則

1.25兆國防特別條例藍白5度封殺 羅智強：賴清德來報告就審

延伸閱讀

中國軍演 專家：測試迅速切換至進攻態勢向美日釋訊號

中國軍演 專家：測試迅速切換至進攻態勢向美日釋訊號
「不信中會犯台」川普：習近平未告知圍台軍演 但我不擔心

「不信中會犯台」川普：習近平未告知圍台軍演 但我不擔心
軍演展示「開局即開打」 陸學者：隨時可斷台能源生死線

軍演展示「開局即開打」 陸學者：隨時可斷台能源生死線
WSJ：被包圍牽制 北京想衝破「第一島鏈」

WSJ：被包圍牽制 北京想衝破「第一島鏈」

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世