鄭麗文盼明年先訪北京再赴美 綠批配合統戰

台灣新聞組／台北30日電
國民黨主席鄭麗文。(本報資料照片)
國民黨主席鄭麗文昨天表示，盼在明年上半年訪問北京與華府，「我會以先去北京為優先」，因為「鄭習會」具有重大戰略意義，合理安排上也應該是先訪北京，再到美國。民進黨批評，這顯示國民黨兩岸路線以北京為優先，忽視台灣安全與尊嚴，配合統戰操作。

鄭麗文昨接受廣播專訪表示，她上任後就思考，盼明年上半年完成出訪，因下半年即將投入輔選，黨內人力資源有限，美國智庫、大學、僑胞演講邀約不斷，她計畫會在美國停留久一點，盡量把該跑的行程走一趟。

鄭麗文表示，由於時間有限，沒辦法跑這麼多國家，她會以先去北京為優先，因為全世界都高度關注，外界也很好奇，「九二共識、反對台獨」是否就有足夠的政治基礎？兩岸釋出的誠意與善意，有辦法在如今嚴峻的形勢下，還能破冰、打開和平之窗？

鄭麗文說，她若見大陸國家主席習近平，有非常重大的戰略意義跟訊息，合理的安排上，應該是先去北京訪問後，再到美國，美國智庫和各界也都高度關注，整個過程一定是公開，不可能黑箱、密室，不需要擔心。

鄭麗文表示，她也要誠懇告訴賴清德總統，只有一個條件、只有一個基礎，就是「九二共識、反對台獨」，從頭到尾就這麼簡單。她說，民進黨很怕萬一她跟習近平見面後，兩岸春暖花開、釋出重大和平訊息，賴清德怎麼辦？希望賴清德總統比她先一步去北京，不要搞到最後「我還比你先一步去紐約」。

鄭麗文昨也開始與藍營區域立委一對一會談，首波聚焦在北北基立委。與會人士指出，有藍營立委關切兩岸議題，鄭麗文表示對鄭習會「樂觀期待」，並透露未來將由國民黨智庫與對岸對接討論能源、AI等議題，兩岸交流要「少一點政治、多一點民生」。

鄭麗文 賴清德 國民黨

