解放軍再發布環台軍演海報 專家解析大錘落向有深意

解放軍今發布此次環台軍演第三張主題海報，大陸軍事專家稱，圖中兩把大錘落在台灣南北兩端，寓意對台「錘頭斷尾」。（圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號）

解放軍 東部戰區新聞發言人李熹今(30)日9時08分宣布，12月30日9時00分，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，組織對台島北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊，取得了預期效果。解放軍東部戰區並發布此次環台軍演第三張主題海報《正義之錘 封港斷線》，圖中兩把大錘落在台灣南北兩端，環球時報引述專家說法指稱，兩錘分別砸向高雄和基隆外海，寓意對台「錘頭斷尾」。

中國大陸軍事專家稱，高雄和基隆是台灣「內補外逃」的重要港口和航線，一旦被切斷，島內很快會亂作一團。因此這兩處也是此次中解放軍事行動劃設的重點區域，軍事行動的重要意圖不言自明。

環球時報指出，這張海報還有一個細節值得關注：兩隻拿錘的手上都印有中華人 民共和國國旗，這與東部戰區2024年發布的動態海報《回家》不謀而合。

大陸軍事專家表示，這雙大手既可「牽手讓你回家」，也會「出手重錘猛擊」，鮮明表達「台灣若感受不到祖國的善意，放任台獨以武謀獨、分裂國家，必然遭受滅頂之災」。

中國民航單位昨上午發布飛航公告，今晨8時至晚間18時在台海周邊畫設七處臨時危險區，進行火箭發射演習並禁止航空器進入。解放軍演訓區幾乎完全封鎖台灣，台灣機場單位表示，已啟動航務整備與機坪調度等應變機制，以確保營運順遂與飛航安全，呼籲旅客與接機民眾於出發前，主動向航空公司確認最新航 班動態。

針對軍演可能對航班造成的影響，桃園機場公司今天（30日）上午發出聲明表示，因應解放軍演習，台北飛航情報區部分航路及空域受限，航管單位已採取因應措施以確保飛航安全，國際線航班仍可能出現延誤。機場公司已啟動航務整備與機坪調度等應變機制，以確保營運順遂與飛航安全。

機場公司也提醒旅客與接機民眾，請於出發前主動向航空公司確認最新航班動態，如遇航班延誤或調整，請依航空公司現場引導與公告辦理。機場公司將持續掌握整體航班與場面運作，並視需要適時對外說明最新資訊。

根據交通部統計，今天8時至18時之間，表定航班包括國際離場約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架；國內線金門、馬祖（南、北竿）等機場受影響航班金門65架次、馬祖14架次；另航空公司考量今晨航班起飛後受演習影響無法即時返程，總計取消金門68架次、馬祖16架次。國際線、國內線合計共941航班，受影響旅客人數逾10萬人。