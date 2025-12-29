解放軍今台灣南北兩端開展對海突擊演練 揚言「封港斷線」

我的頻道

紐約華男轉2萬美元到中國 大半數被當贓款沒收

記者林則宏／即時報導
解放軍今天將台灣南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊科目演練。圖為解放軍29日演習畫面。（圖／取自《中國軍號》）
解放軍對台軍演進入第二天，東部戰區今(30)日8時發布新聞稿稱，「12月30日，中國人民解放軍東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，位台島南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊，以及對海突擊、防空反潛等科目演練，檢驗了海空協同、一體封控能力。」在兩岸對峙緊張時刻，空軍嘉義基地駐守首支換裝最先進美製F-16V戰機第四聯隊，基地周邊居民發現戰機起降頻率增加。水上鄉粗溪村長曾龍興表示，雖然空軍戰機飛行次數比平時多，但地方早習慣空軍加強訓練與戰備，並未因共軍軍演感到緊張、恐慌。

《解放軍報》今日頭版報導，東部戰區陸軍多個遠箱火（箱式遠程火箭炮）打擊分隊、火箭軍多支部隊昨日已依令進入預定作戰地域。

報導稱，今天的演練，在東部戰區聯合作戰體系支撐下，戰區部隊將實施海空戰備警巡、奪取綜合制權、聯合精打擊要，進一步檢驗快速機動、立體布勢、體系封控能力。

根據《解放軍報》報導，解放軍昨日演習已經展開實彈射擊。報導稱，29日上午9時30分許，東部戰區海軍寶雞艦編隊、衢州艦編隊、太原艦編隊，抵達目標海域後迅速開展多輪主、副炮實彈射擊。隨後，各編隊還連貫展開防空反導、對海實彈射擊、聯合反潛、聯合海上突擊等演練，成功檢驗「奪取海空制權、要港要域封控、聯合精打擊要」能力。

周一在台灣東南海域，解放軍兩棲攻擊艦海南艦編隊協同轟炸機編隊、反艦常導作戰力量開展艦機協同、對海打擊、遠程奔襲、綜合保障等科目演練，檢驗內線外線一體聯動、兵力火力盡遠制敵能力。

解放軍東部戰區30日發布軍演海報：《正義之錘 封港斷線》。（圖／取自東部戰區微信...
解放軍報重要署名評論專欄《鈞聲》30日也發表題為「正義必勝 使命必達」的文章指出，解放軍東部戰區12月29日組織「正義使命-2025」演習，是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

文章稱，民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁，是台海局勢緊張動盪的根源所在；台海局勢的不斷惡化，美方亦負有不可推卸的責任。「對於冥頑不靈的『台獨』分子和別有用心的外部干涉勢力，就要用他們看得懂、感到怕的方式予以警醒和懲戒」。

《鈞聲》強調，兩岸實力對比早已發生根本性變化，大陸方面牢牢掌握兩岸關係主導權、主動權，解放軍「全時待戰、隨時能戰、戰之必勝」；「人民軍隊打『獨』促統不會停歇，『台獨』挑釁一次我們就加壓進逼一步，直至實現祖國完全統一」。

台灣民眾關心是否提升戰備警戒，嘉義空軍基地回應，一切依照既定戰備任務執行，未升高戰備層級，也未召回休假官兵，行動均聽命空軍司令部指揮。針對共軍演習，國防部昨天召開記者會，譴責中共以軍事行動破壞區域和平穩定，強調此舉升高緊張局勢。國防部成立應變中心，依國軍經常戰備時期突發狀況處置規定，派遣適切兵力因應，執行立即備戰操演，以實際行動守護自由民主，捍衛主權。

2022年美國眾議院議長佩洛西訪台，國防部曾下令三軍進入強化戰備整備指導期，當時航空迷觀察到嘉義基地F-16V掛實彈升空的次數明顯增加，戰機批次由平日2架次提升至6架次，掛載飛彈，台海空域一度瀰漫高度緊張氣氛。

第四聯隊戰史輝煌，曾換裝過9種不同機型。2021年11月18日，前總統蔡英文親赴嘉義基地，主持第四聯隊接裝升級後F-16VBLK-20型戰機典禮。面對中共戰機擾台，空軍獲美方支持，將141架F-16A/B戰機升級F-16V，第四聯隊是首支完成接裝的聯隊，構改後的F-16V戰機擔負戰備任務，最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可同時執行搜索、追蹤並鎖定多個目標，另改裝新式任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，搭配最新一代AIM-9X響尾蛇飛彈，讓F-16Ｖ戰力大躍進。

解放軍環台軍演 賴清德：不升高衝突、不挑起爭端

解放軍環台軍演 專家：反制美對台軍售兼顧國內受眾

解放軍發布AI影片 暗示日後攻台將採無人作戰模式

隨時到台北？央視播解放軍戰機「俯瞰」台北101畫面

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

