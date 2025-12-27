我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今年冬季電力暖氣費 飆逾12% 省錢有5招

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

北市副市長林奕華率百人主團登陸 上海市台辦主任金梅接機

記者楊正海／上海即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
雙城論壇登場，副市長林奕華率主團抵達， 上海市由市台辦主任金梅接機。(圖／北市府提供)
雙城論壇登場，副市長林奕華率主團抵達， 上海市由市台辦主任金梅接機。(圖／北市府提供)

雙城論壇明天登場，北市副市長林奕華今天(27日)中午率北市府主團抵達上海市，由上海市台辦主任金梅、副主任李驍東、副秘書長朱民等人接機。

去年在台北舉辦的雙城論壇，金梅等人遭陸委會封殺，今年輪到上海舉辦，金梅仍熱情歡迎林奕華等市府團隊。

台北團與議員第一個參訪行程就是體驗軌道交通，下機後搭乘上海機捷「市域機場聯絡線」抵達市區，隨後參訪梅賽德斯奔馳文化中心。

雙城論壇登場，副市長林奕華率主團抵達， 上海市由市台辦主任金梅接機。(圖／北市府...
雙城論壇登場，副市長林奕華率主團抵達， 上海市由市台辦主任金梅接機。(圖／北市府提供)

梅奔中心是上海演唱會指標地點，原為2010年上海世界博覽會文化中心，2010後成永久展館之一，由梅賽德斯奔馳冠名至2025年，成上海的重要文化娛樂展演地標。

梅奔中心觀眾席外觀呈飛碟造型，建築面積約8萬平方公尺，主場館可容納1萬8000 人，有82個VIP包廂、貴賓室。觀眾席大於台北小巨蛋，比台北大巨蛋小。

梅奔中心是上海演唱會指標，外觀呈飛碟造型，建築面積約8萬平方公尺，主場館可容納1...
梅奔中心是上海演唱會指標，外觀呈飛碟造型，建築面積約8萬平方公尺，主場館可容納1萬8000人，有82個VIP包廂、貴賓室。(記者楊正海／攝影)

梅奔中心是上海演唱會指標，外觀呈飛碟造型，建築面積約8萬平方公尺，主場館可容納1...
梅奔中心是上海演唱會指標，外觀呈飛碟造型，建築面積約8萬平方公尺，主場館可容納1萬8000人，有82個VIP包廂、貴賓室。(記者楊正海／攝影)

林奕華指出，梅奔中心的座位數大概是1萬8000人，小巨蛋是1萬2000人，台北還有現在的大巨蛋，其實都帶動我們整個台北市的演唱會經濟。

林奕華說，來這個地方，一方面來看營運，一方面來看怎麼樣把演唱會經濟跟市政的部分夠來做結合，包括觀光、餐飲、住宿，今天來交流，也看場館怎麼樣來營運，達到一個最大的效應。

另外，林奕華說，對於疏散也很重，今天關心的議題非常的多元，其中一個當然也包括怎麼樣進出場，怎麼樣做緊急疏散。

議長戴錫欽表示，馬上跨年就要到了，台北市政府周遭，不管是大巨蛋也好，還有市政府的跨年倒數101大樓的煙火等等，人流絕對比這多很多。各個不同場館有各個不同場館的疏散方式，大家互相學習借鑑，可以把彼此好的優點學習，做經驗來跟上海方來做分享。

雙城論壇 跨年 觀光

上一則

台立委、公務員赴陸全面改「許可制」 藍營：侵犯自由違憲

下一則

賴清德受訪：藍白令人費解 擁抱習近平卻要彈劾民選總統

延伸閱讀

蔣萬安28日赴雙城論壇 訴求兩岸對話

蔣萬安28日赴雙城論壇 訴求兩岸對話
雙城論壇／台北副市長林奕華率團赴滬 將簽2項MOU

雙城論壇／台北副市長林奕華率團赴滬 將簽2項MOU
雙城論壇台北團明抵上海 主論壇在「世界會客廳」馬英九也來過

雙城論壇台北團明抵上海 主論壇在「世界會客廳」馬英九也來過
雙城論壇 蔣萬安半天快閃 不會見宋濤

雙城論壇 蔣萬安半天快閃 不會見宋濤

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則