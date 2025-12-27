基層公務員嘆兩岸交流都被政治化 只能被動配合

行政院會26日通過「兩岸人民關係條例」修正草案，立委赴陸須經過許可，所有公務員赴陸也都納入管制。圖非新聞當事人。（記者林伯東／攝影）

行政院會通過「兩岸人民關係條例」修正草案，公務員赴陸都要納管，引起部分基層公務員反彈；有人質疑，逾九成公務員不涉機敏業務，卻被當成潛在洩密者，感受不佳，更有限制人身自由的疑慮；有人直言，赴陸多半單純探親或旅遊，兩岸關係惡化，所有交流都被政治化，「只能被動配合」。

花蓮一名十職等以下的公務員說，「像我們這種行政單位的小公務員，哪來的國家機密？實在沒有管制的必要。」新北一名資深公務員說，目前報備制沒出過什麼大問題，自稱民主的台灣卻走回頭路，實在是國家的悲哀，「現在是軍公教納管，以後是要納管全民嗎？」

台中王姓公務員說，公務員赴陸本就要報備，返台後也要報告，已有許多管制措施，兩岸關係緊張，赴陸旅遊人數變少，不懂升高管制的意義何在？每次發生共諜案，基層就被問話，「問題是涉案者並非基層。」基層公務員若沒執行國防相關業務，根本不可能涉及國家機密，卻將所有公務員都當成潛在洩密者，讓人心裡很不舒服。

李姓公務員認為，加強赴陸管理並非不可，但應對症下藥，更落實現行制度，管理十職等以上公務員或依職務與所涉業務，分為不同風險等級管理，全納管不僅引起基層反彈，事倍功半，「該管的不管，不該管的管一堆」。

台東一名里幹事直言，自己未接觸任何機敏業務，若連去大陸都要獲得許可，「感覺被當成高風險對象」，過去兩岸往來頻繁，探親、旅遊都很自然，「現在一步步收緊，覺得時代真的回不去了。」

高雄林姓警員認為，基層警員按勤務執勤、做分內的工作，不涉及機密，若要經長官許可才能赴陸，一旦長官不許，不僅影響基層權益，徒增困擾。也有員警認為修改成許可制，「太超過了，要是長官不准，不就全家都無法赴陸旅遊？」

「現在兩岸情勢緊張，灰色地帶很多，公務員身分比較敏感，政府怕出事，全納管也不是沒有道理。」台東縣政府林姓公務員說，站在國安角度來看，能理解政府加強管理的用意，但若只是事前報備、單位掌握去向，影響較有限，希望配套清楚，避免讓基層承擔過多壓力。

「國家安全至上，一定支持。」宜蘭一名基層公務員說，出國都會向單位報備，也曾去過大陸旅遊，採許可制不覺得麻煩，公務員本就該忠於國家，即使嚴格、麻煩一點都支持。