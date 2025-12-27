我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

「川普級戰艦」是現代版「大和號」？挨批面子工程、恐成活靶

基層公務員嘆兩岸交流都被政治化 只能被動配合

台灣新聞組／台北27日電
行政院會26日通過「兩岸人民關係條例」修正草案，立委赴陸須經過許可，所有公務員赴陸也都納入管制。圖非新聞當事人。（記者林伯東／攝影）
行政院會26日通過「兩岸人民關係條例」修正草案，立委赴陸須經過許可，所有公務員赴陸也都納入管制。圖非新聞當事人。（記者林伯東／攝影）

行政院會通過「兩岸人民關係條例」修正草案，公務員赴陸都要納管，引起部分基層公務員反彈；有人質疑，逾九成公務員不涉機敏業務，卻被當成潛在洩密者，感受不佳，更有限制人身自由的疑慮；有人直言，赴陸多半單純探親或旅遊，兩岸關係惡化，所有交流都被政治化，「只能被動配合」。

花蓮一名十職等以下的公務員說，「像我們這種行政單位的小公務員，哪來的國家機密？實在沒有管制的必要。」新北一名資深公務員說，目前報備制沒出過什麼大問題，自稱民主的台灣卻走回頭路，實在是國家的悲哀，「現在是軍公教納管，以後是要納管全民嗎？」

台中王姓公務員說，公務員赴陸本就要報備，返台後也要報告，已有許多管制措施，兩岸關係緊張，赴陸旅遊人數變少，不懂升高管制的意義何在？每次發生共諜案，基層就被問話，「問題是涉案者並非基層。」基層公務員若沒執行國防相關業務，根本不可能涉及國家機密，卻將所有公務員都當成潛在洩密者，讓人心裡很不舒服。

李姓公務員認為，加強赴陸管理並非不可，但應對症下藥，更落實現行制度，管理十職等以上公務員或依職務與所涉業務，分為不同風險等級管理，全納管不僅引起基層反彈，事倍功半，「該管的不管，不該管的管一堆」。

台東一名里幹事直言，自己未接觸任何機敏業務，若連去大陸都要獲得許可，「感覺被當成高風險對象」，過去兩岸往來頻繁，探親、旅遊都很自然，「現在一步步收緊，覺得時代真的回不去了。」

高雄林姓警員認為，基層警員按勤務執勤、做分內的工作，不涉及機密，若要經長官許可才能赴陸，一旦長官不許，不僅影響基層權益，徒增困擾。也有員警認為修改成許可制，「太超過了，要是長官不准，不就全家都無法赴陸旅遊？」

「現在兩岸情勢緊張，灰色地帶很多，公務員身分比較敏感，政府怕出事，全納管也不是沒有道理。」台東縣政府林姓公務員說，站在國安角度來看，能理解政府加強管理的用意，但若只是事前報備、單位掌握去向，影響較有限，希望配套清楚，避免讓基層承擔過多壓力。

「國家安全至上，一定支持。」宜蘭一名基層公務員說，出國都會向單位報備，也曾去過大陸旅遊，採許可制不覺得麻煩，公務員本就該忠於國家，即使嚴格、麻煩一點都支持。

上一則

綠能弊案 小英男孩認收賄198萬 求刑14年、300萬交保

下一則

同一挫傷看診132次…夫妻檔保14家傷害險 12年靠瘀傷詐2800萬

延伸閱讀

法拉盛教堂聖誕節禮拜 旅客居民齊聚

法拉盛教堂聖誕節禮拜 旅客居民齊聚
花蓮天災不斷 高普考報到跌破6成 縣府祭交通補助留人

花蓮天災不斷 高普考報到跌破6成 縣府祭交通補助留人
台政院拍板修法 立委、離退未滿3年縣市長赴陸改採許可制

台政院拍板修法 立委、離退未滿3年縣市長赴陸改採許可制
台扯鈴教練共諜案 洩蔡英文出訪專機行程、空軍內網資料 求刑15年

台扯鈴教練共諜案 洩蔡英文出訪專機行程、空軍內網資料 求刑15年

熱門新聞

陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台北車站、捷運中山站旁昨晚發生歹徒丟擲煙霧、隨機殺人事件，造成多人受傷，救護人員將傷者送醫，現場多輛救護車、消防車待命。記者曾原信／攝影

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

2025-12-19 10:15
誠品生活南西店發生民眾隨機砍人案，兇嫌犯案後墜樓不治，警方在大樓附近拉起封鎖線。記者葉信菉／攝影

北市兇案 她在現場救人 遇害者：跟我爸媽說我很愛他們

2025-12-19 15:54
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則