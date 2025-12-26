台積電「騰籠換鳥」防羅唯仁竊密 全面更換先進製程專案代號

台積電為防前資深副總羅唯仁（圖左）窺探機密，全面更換先進製程專案代號。（本報資料照片）

台積電以背信及妨害營業祕密提告前資深副總羅唯仁，為了防止羅唯仁投靠英特爾 後，仍利用管道窺探台積電 2奈米以下製程發展，除了通牒供應商勿向羅唯仁提供任何機密外，台積電近期也全面更換先進製程各項專案代號，「由內到外」，徹底封殺羅唯仁取得各項先進製程機密。 台積電為防前資深副總羅唯仁窺探機密，全面更換先進製程專案代號。（本報資料照片）

據公司掌握資訊顯示，羅唯仁帶走的數十箱資料中，有包括即將量產的2奈米、2026年導入的1.6奈米，及正在發展的1.4奈米等先進製程重要機密。

台積電決定全面更換即將量產的二奈米及正式發展的1.6奈米、1.4四奈米、1.2奈米和1奈米先進技術專案代號。

消息人士透露，台積電全面更換先進製程專案代號，目的是為了要讓羅唯仁無法從已取得的2奈米以下重要技術發展，去查核、比對和蒐集更仔細的機密，不讓羅唯仁投靠英特爾後立刻做出成績。這也意謂著台積電已將英特爾列入公司長期鎖定的雷達觀測區，未來羅唯仁的一舉一動，都會被台積電嚴密監控。

此外，為防止英特爾在羅唯仁的助攻下，靠著在14A製程取得重大突破，進而試圖瓜分台積電長期獨霸的人工智慧 （AI）晶片代工訂單，台積電針對先進製程中極為關鍵的「電晶體微縮」和「金屬層布線」等「前中後段」生產，進行騰籠換鳥，將把三奈米以下被歸為前段製程的「後段｜金屬層布線」，全數轉移至中科的Ｆ15B以專廠生產。

並在現有的寶山、高雄兩廠之外，再增3座2奈米新廠，這三座新廠，編定為南科15B廠的P10、P11及P12廠，讓台積電3奈米和2奈米製程以下最為關鍵的電晶體微縮產線，集中於南科和高雄，大幅提高產能調度的彈性。這項調整，也成為全球晶圓代工廠首創。

而在英特爾這一頭，消息人士指出，羅擔任英特爾執行副總裁後，已陸續要求研發部門向其彙報18A及14A製程進展，作風仍一如在台積電般強悍，已掀起不少反彈和質疑聲浪。

前台積電研發大將、現任清華大學半導體學院院長林本堅則認為，英特爾未與羅唯仁切割反而歡迎他回歸，反而不是好事。如果英特爾開發或生產的技術產品有台積電的影子，是可以被追蹤出來的，屆時英特爾必須證明不是來自羅唯仁。