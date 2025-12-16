日籍政院顧問遭陸制裁 禁止入境、凍結資產 台批無管轄權

我的頻道

台灣新聞組／綜合16日電
行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂遭大陸制裁，外交部表示，中國大陸不具任何管轄權。(記者杜建重／攝影)
行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂遭大陸制裁，外交部表示，中國大陸不具任何管轄權。(記者杜建重／攝影)

中國大陸外交部15日宣布制裁台灣行政院政務顧問、日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂，日本首相高市早苗15日說，針對中國與台灣相關議題，日本政府的方針是「期待透過對話實現和平解決」，並強調這是日本一貫立場。日本外務大臣茂木敏充在國會答詢時也再度引述1972年「日中聯合聲明」，重申日本政府尊重與理解中國對台灣問題的立場。

大陸外交部宣布，對岩崎茂採取反制措施，禁止入境、凍結在陸資產等，理由是他公然與「台獨」分裂勢力勾連，違背「一個中國原則」與中日四個政治文件精神。今年3月，岩崎茂獲台行政院聘為政務顧問，被視為強化台日安保溝通合作的關鍵一步。

台外交部透過新聞稿表達嚴正關切，並重申政府的立場與原則，稱中方對他國人民跨國鎮壓或干預，不符國際法精神。

台外交部說，基於國家發展及公共政策需要，依法聘請具專業背景之國際顧問，屬於正常且合法的主權行使，也是國際間常見的交流合作模式；中國對台灣人民及其他國家公民在台灣或第三地參與相關政治、公共事務及民主活動，並不具任何管轄權。

台外交部呼籲，中方應審慎看待相關議題，避免將正常的國際交流與專業合作政治化，或以片面立場加以詮釋，此類作為無助於促進區域穩定，反而可能對各方交流互信造成不必要影響。

台外交部並指出，對於任何因參與民主或公共事務而遭受不當對待的台灣人民及在台其他國家公民，政府均將依法提供必要保障。

香港南華早報報導，日本共產黨議員山添拓15日在參議院預算委員會上質詢高市，日本可能軍事介入是否違反中日雙方長期對台共識，高市說，「日本一貫立場是，台灣相關問題應透過對話和平解決」。

此前，高市也曾在12月4日援引日中聯合聲明表示，對於中國聲稱台灣是「領土不可分割的一部分」，日本政府依舊保持「理解與尊重」的立場。

台灣是否適用日本集體自衛權？高市早苗：對象極為有限

中國駐聯大使就「台灣有事」告狀安理會 日大使冷回：發言不恰當

中國反制岩崎茂 台外交部：跨國鎮壓不符國際法

高市早苗再對台海立場表態 盼和平解決問題

