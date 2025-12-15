我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

台灣民眾提案嚴查陸配 藍白：不應歧視

台灣新聞組／台北15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
立委陳玉珍（右）表示，中華民國憲法有平等原則，中華民國是進步國家，不應該歧視陸配。(記者蘇健忠／攝影)
立委陳玉珍（右）表示，中華民國憲法有平等原則，中華民國是進步國家，不應該歧視陸配。(記者蘇健忠／攝影)

有民眾在公共政策網路參與平台提案，建議強化「高風險來源」配偶入籍門檻及健保制度防濫機制，做法包括切結未擔任境外敵對勢力政權公職或黨職，行政院應結合內政部等多個部會即時記錄此類人士在台不正常婚姻、可疑資金流動、頻繁出入境等，被解讀「劍指陸配」，成「賴17條」效應。

由於提案已達政府機關回應門檻，由衛福部主責回覆，最遲要在1月16日前回覆。行政院對此沒有回應，內政部移民署說，屆時將在該平台具體回應。

國民黨立委陳玉珍表示，中華民國憲法有平等原則，侵犯人權原則是違反國際上的人權公約，中華民國是進步國家，不應該有如此歧視的行為；民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，陸配來台結婚生子，早已是台灣人的母親，也跟土地融為一體，不應該受到任何歧視，既然提案已經在平台完成連署，請相關機關先了解實際情況，然後再依照規定進行檢討。

賴總統今年初舉行國安高層會議後首度公開稱「中國是境外敵對勢力」，並提17項因應策略，國內日前也因陸配參政議題爭論不休。

網友「Joshua Liao」上月在公共政策網路參與平台提案，建議政府針對來自高風險來源地區配偶，適當延長取得中華民國國籍或戶籍的年限，採分級分類的身分管理制度；入籍前應切結未擔任境外敵對勢力政權公職或黨職、無參與任何可能危害民主安全組織活動，並限縮健保依親納保條件。

提案也建議由行政院統整內政部移民署、衛福部健保署、法務部調查局及國安相關單位，共建風險資料庫，即時記錄與評估此類人士在台行為，如不正常婚姻、可疑資金流動、頻繁出入境等。

不少網友在底下呼應「拒絕六改四，享用健保資源」、「台灣是台灣，中國是中國，不能混在一起」，也有人質疑用政治追殺最弱勢陸配，嘲諷「台灣人權大大往前進一大步」。

國民黨立委近日推動國籍法等修法草案，遭綠營頻頻攻擊。據了解，國民黨立法院黨團基本上定調「修國籍法」、「陸配六改四」先暫緩，本會期很可能就不處理，全力衝刺民生法案；有立委表示，就怕通過又成民進黨側翼攻擊對象，或不被政府執行，那就相當可惜。

健保 中華民國 國民黨

上一則

台防閃兵新制 BMI大於45才能免役 扁平足也須服替代役

下一則

大陸學者：統一後15年 讓台北達上海水準

延伸閱讀

公教年金停砍表決戰 藍：維護文官體制 綠：勿討好選民

公教年金停砍表決戰 藍：維護文官體制 綠：勿討好選民
南韓稱台「中國（台灣）」賴清德：盼尊重台灣人民意志

南韓稱台「中國（台灣）」賴清德：盼尊重台灣人民意志
台2025年代表字「罷」 蔣萬安：要讓對立「作罷」

台2025年代表字「罷」 蔣萬安：要讓對立「作罷」
貫穿一整年…台灣2025代表字揭曉「罷」奪冠

貫穿一整年…台灣2025代表字揭曉「罷」奪冠

熱門新聞

羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54
空軍一架F-16戰機8日執行訓練任務時，飛行員因瞬間發生大G昏迷現象，導致飛機失控，經友機緊急呼叫才甦醒脫險。圖為同型戰機。（國防部提供）

台飛行員大G昏迷...F-16急墜 僚機多次呼叫才救回

2025-12-09 22:30

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽