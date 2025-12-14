WSJ：台灣上月參加夏威夷多國演訓 模擬跨島飛彈射擊

華爾街 日報（WSJ）12日報導，11月在美國夏威夷 「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯演，共集結8000多名多國官兵，主要來自美國，也有台灣、法國及馬來西亞等國。參演官兵執行空中突擊、模擬跨島飛彈射擊與穿越峽谷地形等科目。

這些官兵演訓時操作多樣化的無人機 系統，例如以三Ｄ列印製作的自殺無人機和穿戴式干擾裝置。美軍並思考如何在不干擾自己的系統下，壓制敵方無人機，像給步兵的Ｍ四突擊步槍加裝「智慧射手」配件，升級為能自動鎖定空中的無人機，並在準星對齊時開火的「智慧步槍」。

還有像藉由偵測敵方無人機發出的訊號，找出並擊殺無人機操作員與實施電戰干擾，都是美軍列入新型無人機技術及戰法轉型適應的訓練內容。

由於美國陸軍希望改變的不只是「有什麼」，還包括「如何籌獲」，因此試圖擺脫繁瑣冗長的採購流程，賦予指揮官更大彈性，讓他們選擇自己的裝備籌獲清單，「就像上亞馬遜購物般」。

在上述橫跨好幾個夏威夷島嶼的兩周大規模多國陸軍聯演中，美軍展示其部分最新的無人機與反無人機裝備。這類系統正在主導俄烏戰場，長久以來仰賴昂貴作戰裝備且採購流程冗長的美軍，現在必須適應截然不同的新時代，改以靈活、成本相對低廉且可消耗性裝備為核心。

中國大陸擁有龐大的飛彈庫存和強大的工業實力，足以支撐一場持久戰。若是美軍在太平洋與共軍交鋒，區域內可能全都被中國的飛彈射程涵蓋，這代表美軍無法指望能全面掌握制空權。俄烏戰爭更凸顯如今戰場的環境，已是無人機滿天飛。

在其中一個演習想定中，某美國盟友的島嶼受到攻擊，敵方部隊已登陸，而美國參戰。該想定雖未點名敵我雙方分別是中國大陸和台灣，但相似處顯而易見。若中方侵台，美國決定馳援台灣，屆時美軍官兵可能自己要在位於「第一島鏈」的台灣與解放軍作戰。