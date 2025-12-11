我的頻道

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

禁小紅書惹議 內政部長：依法行政 學者：亂用法條

台灣新聞組／台北11日電
內政部長劉世芳。（本報資料照片）
內政部宣布禁「小紅書」一年，台北市長蔣萬安批民進黨別雙標，不要假借打詐名義，行政治操作之實，有真實的目的講出來就好，不要欺騙民眾。內政部長劉世芳昨表示，詐欺犯罪危害防制條例第42條，針對不合規、不合法、不落地的科技平台，司法警察機關應該有限制接取、禁止解析的必要，內政部是依法行政。

學者廖元豪表示，詐欺犯罪危害防制條例第42條規定：「為處理詐欺犯罪防制緊急案件，及時防制民眾接觸詐欺網站，各目的事業主管機關及司法警察機關認有即時處置之必要時，得令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置。」它很明顯是針對個案緊急情況，已經發生詐欺犯罪的行動與危害，必須立即封鎖某個網站，才能暫停詐騙的惡害。小紅書平台既非「網站」，狀態也並不「緊急」，更沒有將整個平台都封鎖的「即時處置之必要」。內政部引用這個條文，是亂用法條、在開玩笑嗎？

民進黨立委王世堅表示，他知道劉世芳護國心切，但禁掉小紅書雖然解決了中共可能統戰與詐騙的問題，相對也犧牲掉台灣最引以為傲的民主自由，也沒有包容不同的聲音。他說，如果是自己，不會驟然下決定禁掉小紅書。民進黨秘書長徐國勇表示，王世堅相關發言是在凸顯台灣的自由民主，但中國的手段就是利用極權，用不自由民主來戕害台灣的民主。

對於台方的小紅書措施，大陸國台辦發言人陳斌華昨日表示，台灣民眾藉由小紅書了解大陸真實情況，與大陸用戶互動，這讓民進黨當局刻意製造的「信息（訊息）繭房」和對大陸的污衊抹黑「塌了房、破了功」。且臉書在台去年涉詐近6萬件，遠超小紅書涉案數量。民進黨當局名為「反詐」，實為「反民主」，民進黨已成和老百姓作對的「民禁擋」。

對國台辦嗆綠營成「民禁擋」，徐國勇表示，中國禁了多少網路，有什麼資格來批評台灣？

此外，面對台媒追問如何看待大陸網友使用臉書等海外平台，以及大陸是否會開放臉書等平台？陳斌華除重申上述說法，僅表示「我們支持在依法依規的情況下使用各類社交平台」，大陸也會依法嚴厲打擊詐騙等違法犯罪活動。至於海協會是否協助海基會與小紅書母公司的溝通？陳斌華則說兩會對話溝通機制早已停擺。

另就臉書、LINE打詐成效，劉世芳指出，行政院打詐中心有固定跟在台落地的四大平台合作防詐措施，若某些平台做不好，也希望各方面搜集更多意見，納入協調溝通範圍。劉昨也舉澳洲禁止16歲以下兒童使用社群平台之例表示，這是全球的趨勢，不只有打詐而已。

小紅書 民進黨 內政部

蔣萬安民調大幅領先綠營 若遇王世堅有2警訊 北市回應了

封鎖小紅書被指反中到變共產黨 劉世芳：台灣沒有共產黨

賴清德中華民國說 劉世芳：現在的國號就叫中華民國

蔣萬安轟禁小紅書...劉世芳反嗆反打擊犯罪？北市反擊了

