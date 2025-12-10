一波三折…雙城論壇時間終於敲定 蔣萬安「這2天」將赴上海交流

我的頻道

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

記者林麗玉／台北即時報導
今年台北上海雙城論壇舉辦時間確定。圖為去年雙城論壇在台北舉行，台北市長蔣萬安（右）與上海副市長華源當時在歡迎晚宴舉杯向出席貴賓致意。(本報資料照片)
台北上海雙城論壇舉辦在即，據了解，北市府10日向陸委會申請，市長蔣萬安赴上海出席雙城論壇時間確定，蔣將於12月27、28日兩天一夜赴上海出席雙城交流。今年預計簽署兩項合作備忘錄（MOU），除水治理MOU已審查完成；另一項職能培訓MOU近期也完成，今年雙城確定簽署2項MOU。

政治大學外交系教授黃奎博認為，目前兩岸情勢較往年愈加緊繃，他認同蔣萬安先前接受聯合報專訪提到的「兩岸要避免因『誤會』而『誤判』」。因無論國際外交或兩岸關係，會面、談判與協商，除了想要找出解決方案，常常也可以促進相互了解、甚至培養工作關係，才可以避免誤解、誤判，也才不容易發生不可控的負面發展。

尤其兩岸關係，他認為，在愈加緊張的氛圍下，對於可能發生的「坑」應該先相互溝通，將「坑」在發生前就填平，才有助兩岸和平，而且蔣萬安上任後對於雙城論壇都主張在對等、尊嚴、善意、互惠原則下進行，兩岸愈緊張，愈需要交流。

至於接下來蔣萬安將率團赴上海交流，黃認為，今年雙城籌辦，從北市府向陸委會申請審核MOU過程觀察，的確感受「彼此提防」氛圍較強，從上次上海台辦申請赴台，中央似乎也在技術性阻擋，當然北市府也必須設想「最壞狀況」，也要提防表面放行，卻背後刻意給穿小鞋。

另外，在兩岸關係緊繃下，黃也憂心有來自中國的「民族主義小粉紅」，也可能在這次雙城論壇舉辦下，透過自媒體對兩岸的市政交流有些尖酸刻薄的負面評論，這不僅對台北和上海辛苦籌劃、舉辦的雙城論壇不公平，而且還可能被台灣的綠營或其側翼加以政治利用。

由於明年又是選舉年，會不會擔心雙城續辦影響蔣萬安的2026？黃則認為還好，因雙城論壇定調市政交流，不過雙城辦了15年，他也認為也必須要有創新，不只是雙城首長、官員和企業社團負責人的交流，應該有更創新的形式與內涵，讓雙方市民有感。

今年雙城論壇籌辦一波三折，原本今年9月底就要舉辦，因MOU審查程序尚未完備，北市副市長林奕華9月22日喊停，延至12月下旬舉辦。北市長蔣萬安日前被問及進度也說，確定就在12月底辦，很多行政細節在跟上海方協調中，本報掌握雙城進度，北市府10日送件陸委會審查。

「如果停掉，傳遞出來的訊息，會讓大家對兩岸關係更悲觀。」蔣萬安日前接受聯合報專訪時也表示，賴清德總統上任後，兩岸關係更加嚴峻，他也擔心，如果兩岸關係愈緊張，卻愈不交流，很怕「誤判」。所以他努力維持舉辦雙城論壇，目標很明確，他堅持立場，在對等尊嚴下，維持善意互動，聚焦市政交流。

北市研考會日前也公布最新民調，7成1台北市民認同「越緊張越應溝通交流」；6成4受訪市民支持台北上海城市交流。

