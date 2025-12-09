新聞評論／美2政策文件 看見川普兩岸政策虛實

川普總統正式簽署「台灣保證實施法案」，卻未必代表美國對台政策轉向。（路透）

美國連續通過「台灣保證實施法案」與「2025美國國家安全戰略 」兩項文件。前者，是必須遵行的法律，形式上層級較高；後者，是國安會的政策文件，雖僅是行政當局的政策，但效力更大。兩項政策，都關係著兩岸與中美台關係的變化。

「台灣保證實施法案」的主要內容，是要求美國務院 每五年須檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫解除現存的限制。法案今年5月經眾院通過，半年後再經參院無異議通過，由川普 總統簽署生效。美國1979年與台灣正式斷交後，國務院訂有「對台交往準則」備忘錄規範美台交流規則，包含禁止政府官網展示台灣的主權象徵、禁止美台高層接觸，禁止美方官員參與雙橡園的國慶酒會等。「台灣保證實施法案」的目的，在逐漸打破這些紅線。

川普2日簽署這項法案後，照例引發兩岸制式反應。台灣外交部認為，這是川普2.0首個友台法案，「疑美論」因此不攻自破，預期台美交流將有所提升。中國國台辦則抨擊美方「粗暴干涉中國內政」，嚴重違反「一個中國原則」和中美三公報的精神。中共外交部發言人林劍也敦促美方停止美台官方往來，不向台獨勢力發出錯誤訊號。

事實上，這個法案固有利於美台官方往來，卻未必代表美國對台政策轉向。第一，參眾兩院「記名」表決的法案通常更具政治分量，議員需為其決定負責；但採「無異議」通過的法案，通常是較無爭議的「人情法案」，川普便順勢簽署。第二，美國外交權屬於行政當局，國務院雖有義務每五年檢視更新與台灣的交往規範，但最後要不要採取行動仍取決於行政當局，國會無法強行改變台美官員會面的限制。第三，川普明年4月即將訪問北京，簽署此法案是他對台灣的平衡，未必代表其中國政策改變。川普先前曾為美中貿易談判否決賴總統過境紐約，若認為此法案通過後賴清德即可順利過境，無異癡人說夢。

再看，川普政府新公布的「國家安全戰略」，則是美國國家安全的總體指導戰略，其核心就是「美國優先」與「戰略收縮」。新戰略明確標舉「21世紀版的門羅主義」，旨在恢復美國在西半球——尤其是對拉丁美洲的主導地位，它將北美和南美納入勢力範圍，標誌著美國將放棄其傳統的全球角色，轉向以應對「西半球為重點」的新戰略，原來在其他地區的安全職責則委交盟邦。

新版的美國安全戰略，幾乎不再強調俄羅斯的安全威脅，反而暗示歐洲應負責自己的安全，美國不會承擔無限責任，也不支持北約繼續擴張。對於亞洲，則敦促日、韓增加國防支出，並聚焦發展能嚇阻對手並保護第一島鏈的能力。

反觀川普首任的「2017國家安全戰略」，則聚焦美、俄、中的競爭，將中國定位為「戰略競爭對手」，正是美中關係從「交往」轉為「競爭」的分水嶺。川普今年的戰略報告雖仍在台灣問題和南海問題上劍指中國，但內容不再把中國視為制度對手，也未提中國的政治體制或人權。

美新版安全戰略八度提到台灣，重申美國不支持任何片面改變台海現狀的作法，美國也將加強在西太平洋的軍事存在，以「確保防衛台灣的可能性」。但談及台灣時，主要聚焦在半導體製造的主導地位，及提供直接進出第二島鏈的戰略位置，卻未提及捍衛台灣民主價值的重要性。

綜合而言，台灣保證實施法案就是鑲嵌在美國國安戰略的一個拼塊，只有當大戰略確定了，台美實質互動才會受到檢視與變更。