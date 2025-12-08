WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

日相高市早苗 11月初拋出「台灣有事」答詢引爆中國不滿，同時掀起國際社會關注台海衝突。華爾街 日報(WSJ)6日報導指出，多數中國與西方軍事分析認為，解放軍 若入侵台灣可能分成三階段：空襲、登陸搶灘與占領台北。

文中指第二階段登陸戰極為困難，因台海海象，每年只有3月中旬至4月底，以及9月底至10月中下旬前，兩個時間窗口適合登陸攻台，而桃園沿岸因同時鄰近台北港與國際機場，可能成為解放軍理想登陸點。

華爾街日報指出，第一階段是大規模飛彈空襲，削弱台灣防空與指揮系統；可能持續數天乃至數周，時間長短是戰略關鍵，拖太久可能讓美國介入，空襲不夠徹底則對後續作戰構成風險。

第二階段是渡海登陸，被形容是「史上最艱難的兩棲登陸行動」，除穿越台灣海峽將面臨台灣反艦飛彈與水雷攻擊，還可能受到美軍干預。最棘手的是選定有利登陸地點。台灣海峽本身變幻莫測，美國陸軍戰爭學院中國軍事專家阿洛斯德基形容，海象可能「非常凶險」。

其次，從條件上來看，台灣海灘本身就是天然屏障，不利兩棲登陸。就算解放軍能登陸，可選擇地點仍受到環境基礎設施限制：必須在短時間內奪取港口或機場，最好是兩者兼具，才能讓後續大批兵力與重裝備登島。

華爾街日報指出，可能被入侵的海灘之一是桃園地區約16公里的海岸線，臨近桃園國際機場，北部則有台北港。不過，真正的難題在於如何讓龐大的混合艦隊在軍艦掩護下大規模、密集隊形穿越台灣海峽。

第三階段是突破灘頭、深入本島並向台北推進以占領台灣。若中國成功奪下可用港口，戰局將大幅逆轉，將是台灣最不願見到的情況。