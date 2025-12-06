我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

黑白集／囈語有兩種…賴大話連篇被酸

黑白集
賴清德總統接受紐時專訪，表示政府支持台積電到世界各地設廠，以「促進世界繁榮和進步」。（圖／總統府提供）
賴清德總統接受紐時專訪，表示政府支持台積電到世界各地設廠，以「促進世界繁榮和進步」。（圖／總統府提供）

賴總統接受紐時「交易錄峰會」視訊專訪，大話連連。他贊成半導體業在美投資，若美方充分配合，即能達到川普說的「兩年內美國晶片占全球四到五成」。他還說，政府支持台積電到世界各地設廠，以「促進世界繁榮和進步」。

看起來，賴清德確實把台積電和半導體業想得很高很大，可以幫台灣到全世界去散播福音，促進繁榮。但是，賴總統有沒有想到「然後呢」？如果美國晶片未來將占全球四到五成，那台灣剩下幾成？如果台積電忙著到全球設廠去促進繁榮，那麼台灣未來的繁榮靠誰支撐？

藉著台積電的偌大光輝，賴總統顯然把自己想像得很高很大，並到處炫耀，彷彿台積電就是他的獨家法寶。他忘了，台積電是一家民間公司，還是外資持股達七成多的企業，總統的命令在這裡並不是很管用。

更扯的是，被問到兩岸關係時，賴清德竟稱，中國目前經濟非常不好，「台灣很樂意幫中國解決各項問題」。兩岸的經濟規模和型態差異很大，問題截然不同；賴清德連台灣內部的治理都不得民心，憑什麼吹噓要去幫對岸解決？也難怪，在野黨譏諷他在說「囈語」。

囈語有兩種，一種是驕狂，一種是癡愚。前者，是能見他人之所未見，有資格驕狂。後者，則是不知天高地厚，只能癡人說夢。賴總統屬於哪一種，民眾應了然於心。

台積電 賴清德 川普

上一則

休假被叫回加班...蕭美琴宜蘭行 24歲警執勤交管遭撞命危

下一則

「黃仁勳Nvidia尾牙將訪台」 蔣萬安：邀出席與北市簽約

延伸閱讀

與賴清德年末餐敘 谷立言：美國對台灣承諾堅若磐石

與賴清德年末餐敘 谷立言：美國對台灣承諾堅若磐石
上百艘船艦匯聚東海台海南海？中國外交部：不必大驚小怪

上百艘船艦匯聚東海台海南海？中國外交部：不必大驚小怪
賴清德「樂意助中國解決經濟問題」 學者諷：囈語

賴清德「樂意助中國解決經濟問題」 學者諷：囈語
黑白集／日相高市退縮 賴清德壽司吃了個寂寞

黑白集／日相高市退縮 賴清德壽司吃了個寂寞

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
陳姓高職生不滿被母親沒收手機，加上母親曾說「18歲就要趕你出門」，拿水果刀闖進母親臥室猛刺她廿多刀，再打119稱「遭母攻擊」，陳母送醫不治。桃園地院國民法官庭判陳19年10月徒刑，檢方和陳皆上訴，台灣高等法院今駁回。記者王宏舜／攝影

台高職生手機遭沒收 狂刺母20多刀…聽宣判渾身發抖

2025-12-03 12:58

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型
中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡