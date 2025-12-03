賴清德：在野黨接受一中 未來「愛國者治台」

我的頻道

記者張文馨鄭媁／綜合報導
台總統賴清德(前右)2日在總統府接見北美各地台灣會館訪問團，感謝眾人長期在海外的支持，成為台灣堅實的後盾。(中央社)

中華民國總統賴清德2日表示，面對中國威脅，他提出反滲透因應策略，也提出國防特別預算要打造台灣之盾；他指在野黨卻準備走另外一條路，接受「一個中國原則」的九二共識，中國國家主席習近平的九二共識、一個中國原則台灣方案就是「一國兩制」，未來就是「愛國者治台」，正如現在「愛國者治港」。

賴清德2日接見北美各地台灣會館訪問團時表示，現在要參選香港民主議會的議員，需要中國人挑選的「愛國者」才可以選，台灣一旦走向這條路，將可惜了過去所奠定的民主成果。愛國者是愛中國，國民黨內很多罵民進黨的、嫌棄台灣的也不是愛國者，因為在中國眼中，愛國者是現在要把台灣人變成中國人，認定台灣和中國是同一民族，「走向急統的人才是」。

賴清德還說，前總統馬英九任內的國防預算不斷減少，低於GDP的2%，但中國軍事預算在馬英九的八年任內卻不斷增加；馬英九認為只要不增加預算，就可以得到中國的善意回應，從今天的角度看來，這個情形並未發生。

賴清德表示，馬英九說八年執政有兩岸和平紅利，但他翻閱資料沒有看到所謂紅利，也沒有所謂和平。馬英九執政時經濟成長率2.8%，前總統蔡英文執政期間成長率3.2%，贏過馬英九是明顯事實；馬英九承諾要讓國民平均收入達3萬美元，這點是蔡英文任內才做到。

賴清德說，台灣今年全年經濟成長率可望達7%，贏過日美和歐盟，「也贏過那個壞鄰居 (指中國)，壞鄰居今年差不多4%，而且都作假帳，而我們是做信用的。」民進黨執政對民主發展、保護國家有貢獻之外，也很會發展經濟，落實對人民的照顧，這不是嘴巴說說而已。

國民黨副主席蕭旭岑表示，賴清德在競選總統前稱「我當選，戰爭機率最低」，最近卻稱「2027中共武力犯台」，這已經不是一個總統失信於民的政治跳票，而是將2300萬台灣人推向火線，複製烏克蘭模式的瘋狂行動。

馬英九辦公室2日回應，賴清德任內的國防預算是馬政府的五倍，卻被英國「經濟學人」雜誌認為台灣是世界上最危險的地方。

