我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

美關稅衝擊不減 全台無薪假人數增至9153人

記者陳宛茜／台北2日電
勞動部公布最新減班休息（無薪假）統計，比起上一期增加21家，人數增加697人；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)
勞動部公布最新減班休息（無薪假）統計，比起上一期增加21家，人數增加697人；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

勞動部昨公布最新減班休息（無薪假）統計，實施無薪假事業單位計456家，實施人數9153人。比起上一期增加21家，人數增加697人。主要增加原因，是有3家通報無薪假企業規模較大，3家皆超過150人，分別是機械設備製造業、金屬製品製造業、民生工業，通報無薪假理由皆是受美國關稅影響、訂單減少所致。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，此次通報無薪假的456家企業中，製造業仍是大宗，共計有376家、8619人，占了94%。其中以金屬機電業占最多，占了300家、6404人。

無薪假人數在11月初下降，但中旬又增加，這次增幅更明顯。黃琦雅表示，此次無薪假人數和家數都增加的主因，是因為3家通報無薪假企業的員工人數都超過150人。

此外，此次共有19家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，共計215名員工恢復原本工時。而此次通報無薪假的企業，受美國關稅影響的有369家、人數8186人，有72%企業為適用僱用安定措施的產業，有7034人、接近八成員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工生活。

勞動部強調，已推出安定就業措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請。勞工利用減班的時間參加勞動部訓練，就可以請領每小時190元台幣的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬7210元台幣。

關稅

上一則

桃機三航廈北廊廳拚聖誕節前營運 年服務量將增580萬人次

下一則

黑白集／中共武統+核電重啟 綠營把「2027」當成選舉密碼

延伸閱讀

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
好市多也控告川普政府 加入反關稅訴訟戰背後動機是這個

好市多也控告川普政府 加入反關稅訴訟戰背後動機是這個
美降南韓關稅至15% 川普協議全面生效 半導體關稅封頂15%

美降南韓關稅至15% 川普協議全面生效 半導體關稅封頂15%
AI投資成了美國關稅震動下全球救命索 台灣足為代表

AI投資成了美國關稅震動下全球救命索 台灣足為代表

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險