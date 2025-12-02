宏都拉斯有望變天 熱議與台復交

宏都拉斯11月30日總統大選初步結果預測出爐後，國家黨的候選人阿斯夫拉（圖中）在首都德古西加巴演說。（歐新社）

宏都拉斯11月30日舉行總統大選，至台灣時間1日深夜開出的55%選票顯示，美國總統川普 支持的國家黨候選人阿斯夫拉以40%得票率暫時領先，中間右派自由黨候選人納斯拉亞以近39.8%得票率緊追。兩人皆主張當選後可能恢復台宏邦交。

路透報導，宏國左翼總統卡斯楚政府2023年與台斷交，改與中國大陸建交；台宏將來若復交，將成為1990年尼加拉瓜時任總統、美洲第一位民選女性總統查莫洛夫人與台復交以來，北京在中美洲的另一外交挫敗。

宏媒「新聞報」網站顯示，根據宏國全國選舉委員會統計，總統選票已開出55.9%，首都德古西加巴前市長阿斯夫拉獲得73萬5000多票，以不到5000票差距小幅領先前副總統納斯拉亞。執政黨自由重建黨的候選人蒙卡達只拿到35萬多票，得票率僅19.2%，在三名主要候選人當中大幅落後敬陪末座，翻盤無望。宏國選民約650萬人。

本報系聯合報引述法新社報導，大幅領先的兩人都是右派在野黨候選人，顯示拉美又有國家將變天「右轉」。

美聯社1日報導，國家黨、自由黨的競選總部均曾瀰漫一陣興奮，不過阿斯夫拉和納斯拉亞差距太小，兩人在投票當晚都說，計票尚處初期階段，不願宣布當選。

現任總統卡斯楚在社群媒體X轉貼其夫婿、前總統賽拉亞的訊息，呼籲靜候選票全數開完。宏國軍方強調，只承認正式計票結果。

現年67歲的阿斯夫拉在4月的辯論會說，台宏結盟時，宏國狀況比現在要好100倍，並舉出台灣帶來的商業與發展援助。他7月在華府會晤投資者、國會幕僚跟智庫人士時也說，當選後將帶領宏國遠離中國、親近台灣。72歲的納斯拉亞也在辯論會承諾，當選將與台復交，譴責中國剝削並以不公平的貿易協議「殖民」宏國。

60歲的蒙卡達則強調維持與北京關係，並表示支持近期遭川普施壓的委內瑞拉 總統馬杜洛政府。蒙卡達選前還暗示，若落選將不會承認結果，並稱初步開票數據是「陷阱」。

除候選人對台外交立場，另一選戰的受矚目議題是川普揚言若阿斯夫拉落選，將削減對宏國援助。此次大選也被視為中美洲各國是否逐步向川普路線傾斜的最新指標。近期南美洲智利、玻利維亞選舉皆由保守派勝出，使得宏國大選更受外界關注。