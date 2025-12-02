新聞評論／把國防當「抗中牌」衛生紙 徐國勇凸顯國安罩門

賴清德總統宣布1.25兆國防特別預算，引發戰爭疑慮，民進黨秘書長徐國勇（見圖）稱「不能上完廁所才去買衛生紙」。（中央社）

賴清德總統宣布八年1.25兆（新台幣，下同，約400億美元）國防特別預算，在野黨質疑戰爭疑慮。民進黨 秘書長徐國勇反駁，國民黨 把強化防衛等同要打仗，等於拋棄自我防衛能力、附和統一；國無兵恆亡，「總不能上完廁所才去買衛生紙」。問題是，民進黨先買好八年「抗中牌衛生紙」才來找廁所，徐國勇律師嘴聽似頭頭是道，實際卻未免本末倒置。根據徐國勇的邏輯，台灣還沒上廁所，民進黨就先囤購八年抗中牌衛生紙，有這麼多衛生紙，不上廁所似乎也說不過去了。

諷刺的是，民進黨政府過去就曾預購許多「抗中牌衛生紙」，2019年台灣花2472億向美國採購66架F–16V，美方原擬2023年交付首批飛機，如今一架未到，凸顯「上完廁所買不到衛生紙」窘況，始作俑者就是執政黨，也證明「台灣有事」不代表「美國有事」。國民黨立委黃健豪質疑，中共威脅固然存在，但不能每次都以此當藉口，國防部 2019年以解放軍現代化為由，不只編特別預算採購F–16V，2021年又編列800多億元添購魚叉反艦飛彈，至今也沒到貨。

賴政府官宣「備戰不求戰」、「以戰止戰」，買衛生紙預防不時之需，賴總統政策宣布後，行政院會隔天火速通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，但這不是國防部傳統「由下而上」提出需求，而是府院高層「由上而下」的政治軍購。過去，軍方評估需求、提出計畫，納入五年兵力整建、系統分析等期程，並由行政院審核，如今卻是賴總統拍板政策方向、行政院擬定條例，美方在背後協助指導，軍方照單全收。問題是，美國總統川普一手調高關稅、一手出售軍火，但「川普牌衛生紙」真的適用台灣人嗎？國防部的指管系統、戰術體系、後勤能力能否接得上美規軍備？

台灣曾發生「衛生紙之亂」，時任閣揆蘇貞昌曾妙喻「咱只有一粒卡撐」，意喻資源有限、錢要花在刀口上。然而，民進黨分八年的軍購邏輯，卻像是把家庭主要預算拿去囤購衛生紙，以為買愈多愈安心，愈沒有拉肚子的危機。

國防不是衛生紙、戰爭更不是廁所，徐國勇不只比喻失當，更凸顯民進黨國安罩門。衛生紙與廁所的先後順序並非問題核心，重點在於人民需要安全與穩定，上完廁所固然需要衛生紙，但若滿手衛生紙卻找不到廁所，處境一定更尷尬。

真正關鍵在於身體健康，如果花大錢買衛生紙或經常跑廁所，都是不健康的徵兆，有病就要看醫生，改善整體環境和飲食習慣，而不是請鬼拿藥單或病急亂投醫。台灣需要的是健康整體的國安思維，不應把恐懼當政策、把話術當戰略，否則押寶買再多的衛生紙，也換不來真正的安全。