替美訓練勞工換取降關稅？台政院：不在談判條件中

中央社／台北1日電
行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。（記者林伯東／攝影）
台美談判進入最後階段，近日外媒報導，台灣可能透過協助訓練美國勞工，換取美方降低關稅。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮表示，沒有答應美國要幫他們訓練技術人員，這不在談判條件之中。

外媒報導，美國川普政府與台灣進行談判，內容可能包含台灣協助訓練美國勞工，學習半導體製造相關技術，以換取美方降低關稅。

立法院經濟委員會今天邀經濟部、國發會、經貿談判辦公室等相關部會就「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」進行報告。

國民黨立委謝衣鳯、鄭正鈐關切，台灣是否承諾協助美國訓練半導體勞工換取降低關稅，楊珍妮表示，台灣沒有答應美國幫他們訓練技術人員，「這不是在我們談判條件之一」。

謝衣鳯追問，美國要求台灣企業赴美投資時，勢必要求須使用當地勞動力，對此經濟部長龔明鑫回答，對外投資而言，當然會使用當地勞工。

龔明鑫補充，企業赴美國設廠，若沒有人力，廠就沒辦法運作，以台積電為例，本身也有職能訓練。

國發會主委葉俊顯也說，台積電對於人力運用本身會有判斷。立委詢問，美方有無要求多少比例用在地員工，葉俊顯表示，他不清楚。

楊珍妮重申，談判細節尚未定案，因此沒辦法對外說明；但對於報導聲稱訓練勞工是關稅減讓一部分條件，現在沒有談到這些。

關稅 台積電 國民黨

