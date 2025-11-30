聖文森親中反對黨勝選恐與台斷交 台外交部：深化關係

我的頻道

台灣新聞組／台北30日電
友台的聖文森及格瑞那丁總理龔薩福下台，外交圈擔憂台灣邦交是否再減一。圖為台外交部長林佳龍（左）去年10月轉交賴清德總統信函予龔薩福（右），致賀聖國獨立紀念日。（圖／外交部提供）
台灣友邦聖文森及格瑞那丁當地時間27日舉行國會大選，由新民主黨（New Democratic Party）勝選，新民主黨曾主張與台灣斷交、向北京靠攏。

中央社報導，新民主黨勝選終結了聯合勞工黨（Unity LabourParty, ULP）主席龔薩福（Ralph Gonsalves）對這個加勒比海小型群島長達24年的執政，也意味著新民主黨黨主席佛萊代（Godwin Friday）將取代全球在位時間最長的民選領袖之一龔薩福出任總理。

新民主黨黨魁佛萊代28日就任新總理，他承諾將提高生活水準，並將成為所有人的總理，無論其政治立場如何。新民主黨先前曾提議終止台灣的外交關係，轉而與中國建立更緊密的關係，但其競選宣言並未提及此事。

中華民國外交部28日表示，駐聖國大使范惠君已於第一時間代表中華民國政府與人民，向佛萊代及國會議員當選人表達誠摯祝賀。

龔薩福原本尋求史無前例的連續第6個5年任期。他成為唯一保住席次的聯合勞工黨黨員，這個席次自1994年以來一直由他擔任。

外交部發布新聞稿表示，聖國國會大選過程和平順利，聖國人民透過公開、透明與平和的民主機制完成投票，展現守護民主的堅定信念與成熟穩健的政治文化。

外交部說明，台灣與聖文森國共享民主、自由、人權等普世價值，建交44年以來邦誼篤睦，各項雙邊合作計畫成效斐然，涵蓋農業、糧食安全、基礎建設、醫療衛生、資通訊科技及婦女賦權等領域，深獲聖國各界肯定。

台北中國時報報導，「聖文森時報」26日刊出的一篇文章形容，79歲的龔薩福執政期間走在「外交鋼索」上，試圖在對台灣的忠誠與北京的示好之間保持平衡。龔薩福是加勒比地區聲援台灣最響亮的人物，曾訪台十多次，並公開譴責北京咄咄逼人的行為。

文章指出，龔薩福過去在演講中讚揚台灣的援助、民主。然而，在龔薩福的言辭背後，隱藏著更謹慎、更精於算計的策略：與大陸維持非正式關係，與陸方特使舉行戰略會談，並願意在經濟上與北京接觸，同時拒絕放棄台北。

佛萊代上台後，台灣外交圈擔憂邦交國是不是又要減一？對此，外交部低調表示，政府會在「總合外交」政策下，持續與聖國攜手推進多項「榮邦計畫」，在既有堅實基礎上加強合作，深化共榮互惠的夥伴關係，共同促進民生福祉與永續發展。

