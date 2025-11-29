我的頻道

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

賴清德：修國籍法增社會對陸配疑慮 鄭麗文：賴追殺陸配違憲

台灣新聞組／台北29日電
國民黨立院黨團總召傅崐萁（左三）提案修法，增訂大陸地區人民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定。立法院會28日處理報告事項時，民進黨立院黨團並未動用表決表達異議，該案順利交付內政委員會審查。(本報資料照片)

國民黨立院黨團總召傅崐萁提出「國籍法」修正草案，增訂大陸地區人民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定。賴清德總統昨說，立委不應「愛之適足以害之」，沒必要修法特別免除中國的新住民應對中華民國盡單一效忠的義務，一旦修法成功，反而讓社會對中國新住民增加不必要的疑慮，對社會和諧沒有幫助。

本報系聯合報報導，近期有多名陸配因具有中華人民共和國國籍而遭解除公職，引發藍營質疑違反人權，傅崐萁因此提出國籍法修正草案，大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，其公職參選及任職資格，不適用國籍法第20條放棄外國國籍規定。該草案昨日於立法院會順利一讀交付委員會審查，民進黨立院黨團並未提出異議。

賴總統昨返鄉出席台南孔廟贈匾「川流敦化」揭匾典禮，他說，台灣是民主國家也是法治社會，所有新住民都受相同的法律保障，但若違法、傷害國家，國家必須依法處置。而行政院長卓榮泰昨赴立法院會，被媒體詢問國民黨立委修國籍法，是否擔心會有雙重效忠問題？卓榮泰稍稍停下腳步，回答「當然」，隨即步入議場。

國民黨主席鄭麗文昨天批評，賴總統上任後對陸配展開各種無情的追殺，好像把陸配當成特定族群，違反中華民國憲法對基本人權的保障。國民黨立委羅智強也批評，執政黨扣前總統陳水扁、蔡英文紅帽子，在陳水扁、蔡英文執政的時候，怎麼可以准許陸配史雪燕、鄧萬華按照「兩岸人民關係條例」登記參選，還取得公職？

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說，目前國民黨提出的國籍法修正草案，完全背離每一個民主國家最基本的公務員國家忠誠原則；公職人員代表國家依法行使公權利，不可能再負擔他國政府法律規範收集情報或顛覆其他國家的任務，也不可能有雙重效忠對象。

民主文教基金會董事長桂宏誠則認為，就法制體系而言，應該修正兩岸人民關係條例，而不是國籍法。另外兩岸人民關係條例規定來台設戶籍滿10年才可參選，里長與立委都一樣，若只解職里長恐違反比例原則，並且有違憲的疑義。

另據台北中國時報報導，賴清德在孔廟受訪時，特別舉韓國網紅金針菇、烏克蘭瑞莎及來自大陸福建的邱巧珠等3位新住民，熱愛台灣的行為為例，強調他身為總統，對在台灣數10萬新住民的貢獻充滿感激。台灣民主多元、自由開放，任何人不管哪個族群、來自何方或是何時到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。

賴清德直言，一旦修法成功，只不過是增加大家對來自中國大陸新住民的疑慮而已，這對台灣社會的和諧沒有進步。他並認為，外來侵略者最怕被侵略者團結，最愛他們分裂、放棄。國家面對外來威脅，要團結在一起，若被分化對台灣非常不利。

國民黨立委陳玉珍指出，副總統蕭美琴曾提過國籍法修法，還在立法說明寫下，「要求外國人或無國籍人士申請歸化須放棄原國籍，並限制其參政權，此規定有違國際人權保障宗旨，亦不符合世界潮流。」藍委表示，這是防小人修法，要不是內政部長劉世芳對法令做了錯誤的解釋，也沒必要修這個法。

她也請劉世芳先去看「憲法」以及「兩岸人民關係條例」，兩國互不承認主權，互不否認治權。因此大陸地區人民對我們來說不是外國人，不該適用國籍法。

國民黨立院黨團總召傅崐萁提案修法，增訂大陸地區人民參選公職，不適用國籍法放棄國籍規定。立法院會28日處理報告事項時，民進黨立院黨團並未動用表決表達異議，該案順利交付內政委員會審查。(本報資料照片)

