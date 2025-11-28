我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

新聞評論／賴清德高喊守護國安卻邏輯混亂 最大錯誤是打臉川普

聯合新聞網「重磅快評」
賴清德總統26日召開記者會，稱因應台海嚴峻情勢，國安團隊將規劃兩項行動方案，全面應對迫切的國安威脅。（本報資料照片）
賴清德總統26日召開記者會，稱因應台海嚴峻情勢，國安團隊將規劃兩項行動方案，全面應對迫切的國安威脅。（本報資料照片）

賴清德總統26日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，隨後舉行記者會強調，北京當局以2027年完成武統台灣為目標，國安團隊將全面應對，全力守護「民主台灣」；而因應北京以武逼統、以武逼降，賴總統更宣布，未來八年將投入1.25兆（新台幣，下同，約395億美元）的國防特別預算，打造先進防衛作戰體系。

賴清德說得慷慨激昂，卻連犯許多邏輯與事實的錯誤；其中最大錯誤是，「萊爾校長」打臉川普。賴清德強調，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標；但川普說過，大陸領導人習近平向他否認有2027攻台時間表；川普還信誓旦旦強調在他任內習近平不會攻打台灣。賴清德不但公開打臉川普，恐怕還要壞了川普的諾貝爾和平獎大事。

總統府很快發現賴清德闖禍，立即塗改賴清德社群媒體貼文和總統府網站新聞稿，變成北京「2027年完成武統台灣『的準備』」，並翻臉責怪媒體解讀錯誤。原來，「2027武統」只是「萊爾校長」的又一創作。但川普才和習近平、日相高市早苗穿梭通話，左右逢源，「萊爾校長」要嚇全民、騙預算，卻先打川普一記耳光。

美國財政部長貝森特才說，川普和習近平明年有望會面四次；賴清德就說習近平後年「準備」武統。貝森特樂觀看待美中有一年的休兵期，並盛讚「川普總統展現領導力，使兩國關係得以緩和」；「萊爾校長」卻用台海興兵質疑川普的領導力。他把1.25兆國防預算和12.5兆對美投資都當水漂玩嗎？

但賴清德既言北京「2027完成武統」或「武統準備」，卻分八年投入鉅資打造先進防衛作戰體系。賴清德不思避戰、只想用軍備競賽來備戰，能否保台是另一個層次的問題；但如果北京已在2027「完成武統」或「武統準備」，台灣到2033年才完成的先進防衛作戰體系，是用來打游擊戰的嗎？

此外，賴清德宣布，一國兩制台灣方案是台灣社會不可碰觸紅線。其實一國兩制是中共所設想未來和平統一後的兩岸政治安排，在台灣本來就沒有市場。賴清德既然拒絕和平統一，卻老在一國兩制上糾纏；就像根本就不願上餐桌，卻一直嫌擺盤不好看，不同的命題，邏輯完全錯置。

自習近平2019年提出「兩制台灣方案」說法迄今，在台灣所獲得的最大回響，就只有蔡英文和賴清德刻意將九二共識等同一國兩制。現在賴清德更下令透過政府政策、立院決議、政黨及民間團體的集體作為確立這條紅線，令人擔心的是，綠色恐怖要把羅織密網張到多大？

賴清德競選總統時稱他當選戰爭機率最低；上任後猛踩中共紅線，讓台海戰雲密布，然後又對國人猛畫紅線，以司法打壓製造綠色恐怖。蔡英文的「國安五法」不夠看，賴清德除了祭出「賴17條」，還要力拚「國安十法」。人民會發現，國安修法不可怕，可怕的是賴清德的威權心態與作為。

賴清德 川普 習近平

上一則

中研院長人選 傳陳建仁、周美吟、朱敬一等入列

下一則

探望張忠謀？黃仁勳今年五度訪台 攜妻女買蜜餞被直擊

延伸閱讀

日政府否認川普勸高市別挑釁 20分鐘通話細節曝光

日政府否認川普勸高市別挑釁 20分鐘通話細節曝光
國民兵遭槍擊 川普：槍手是阿富汗移民 必須移除不屬美國的移民

國民兵遭槍擊 川普：槍手是阿富汗移民 必須移除不屬美國的移民
「台灣該要害怕了」波頓：川普恐為了與中國大交易賣台

「台灣該要害怕了」波頓：川普恐為了與中國大交易賣台
干預喬州大選證據不足 法官撤案 川普全身而退

干預喬州大選證據不足 法官撤案 川普全身而退

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險