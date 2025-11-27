賴清德宣布1.25兆國防預算 鄭麗文批「您在玩火啊」

我的頻道

台灣新聞組／台北27日電
賴清德總統26日舉行「守護民主台灣國安行動方案」記者會表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，國安團隊將全面應對，全力守護「民主台灣」。（記者林澔一／攝影）
美中元首通話後，賴清德總統昨召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，隨後舉行記者會宣布，未來8年將投入1.25兆元(台幣，下同，約400億美元）的國防特別預算，打造包括「台灣之盾」（T-Dome）在內的先進防衛作戰體系。賴總統還強調，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，國安團隊將全面應對，全力守護「民主台灣」。

因應賴總統所提，今天行政院會將通過「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，並據此編列1.25兆元國防特別預算。

美國華盛頓郵報25日刊登賴總統的投書，賴總統在投書中提到，國防預算預計明年占台灣GDP3.3%；他也承諾提高基準線，預計國防預算在2030年達到GDP5%，象徵台灣近代史上最龐大軍事投資。

賴總統昨天上午召開國安高層會議後，由副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、經濟部長龔明鑫陪同舉行記者會。賴總統表示，北京當局近來全面推進企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的相關行動，已對我國國家安全及台灣的自由民主帶來嚴重威脅；北京當局也加速侵略台灣軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰色地帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞台灣。

賴總統強調，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的不是武力，而是「放棄」；這筆國防特別預算是必要的投資，且是投資和平與台灣安全，希望在野黨能夠支持。

由於台美關稅談判結果即將揭曉，且日前美國總統川普才與中國國家主席習近平通話，媒體詢問，台方此時提出國防特別預算，是否受到美方施壓？賴總統說，提高國防力量是為了防止中國併吞，已籌備多時，跟川普和習近平對話沒有關係，也與台美關稅談判無關。

賴總統強調，編列國防特別預算，主要動力是保護國家安全、民主自由生活體制，以及讓經濟持續發展。

不過，國民黨主席鄭麗文昨在國民黨中常會前致詞時指出，明年度中央政府總預算將須舉債2992億元，既有的兩項特別預算又需舉債1008億元；若再納入新的1.25兆元軍事特別預算，整體舉債規模恐將突破5000億元，已經突破法定舉債上限。

鄭麗文批評，賴總統一番談話不但讓台海變火藥庫，還把台灣變成兵工廠，「難道台灣未來所有經濟成長都要建立在戰爭之上嗎？」希望賴總統三思、懸崖勒馬，要讓國際社會理解台灣愛好和平，而台灣也應積極成為和平締造者。

「您在玩火啊。」鄭麗文指出，國家在大罷免之後陷入內憂外患及政治領導危機，民眾殷切盼望政府重新調整腳步，結果路線反而更加激進危險，將國安及人民推到懸崖，包含重提兩國論、大步向台獨邁進，這絕非區域乃至整個國際社會所樂見，她誠摯呼籲賴總統不要成為麻煩製造者。

（記者李成蔭／攝影）

