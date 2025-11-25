我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

陸批日砸大錢在台搞「媚日宣傳」 林佳龍：戰狼式語言

記者張文馨、陳宥菘／台北25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
外交部長林佳龍24日出席與美國各州政府辦事處協會感恩之夜。（記者林俊良／攝影）
外交部長林佳龍24日出席與美國各州政府辦事處協會感恩之夜。（記者林俊良／攝影）

央視新媒體「玉淵譚天」昨天發布影片，將日中齟齬的矛頭指向日本台灣交流協會，控「日本砸131億日圓在台搞媚日宣傳」。外交部長林佳龍昨晚表示，這是戰狼式語言，已經涉及情緒性攻擊；各國可以有自己立場，但應該和平禮貌地採取外交行為。

「玉淵譚天」影片稱，日本外務省的預算最早在2022年單獨列出推進日台關係的撥款，至今已累計超過131億日圓，影片並稱，日本企業對台投資減少，原因是日本告訴日企，如果北京入侵台灣導致需要從台灣撤離員工，日企需要自行承擔風險，暴露「台灣有事就是日本有事」的謬論本質。

影片最後貼出賴清德總統日前在社群發布的「日料午餐照」，稱面對日本如此明目張膽的干涉行徑，大陸已警告日本，要是敢武力介入台海局勢，必遭迎頭痛擊。

外交部與美國各州政府辦事處協會（ASOA）昨晚合辦感恩酒會，林佳龍說，台日之間是理念相近，有共同利害關係，彼此共同維護台海和太平洋第一島鏈的和平穩定。

外交部政務次長吳志中昨在立法院答詢稱，降低衝突是最重要的，台灣沒有尋求對日簽署正式的軍事同盟，這對降低衝突沒有幫助。林佳龍表示，目前沒有台日軍事同盟的安排，台灣與周邊國家交流頻繁密切，一旦台海有事，第一島鏈也會有事。

日本 賴清德

上一則

黑白集／范冰冰奪金馬 兩岸影視交流能就此破冰？

下一則

韓拉攏台灣向美爭取半導體優稅 劉大年：想占便宜

延伸閱讀

史瓦帝尼眾議長：持續挺台國際參與 維護台史邦誼

史瓦帝尼眾議長：持續挺台國際參與 維護台史邦誼
傳小10歲林佳龍戰桃園 張善政引雷根名言不認年紀是劣勢

傳小10歲林佳龍戰桃園 張善政引雷根名言不認年紀是劣勢
AP：林佳龍稱人權須與國家利益一致 深化以色列關係符合台灣利益

AP：林佳龍稱人權須與國家利益一致 深化以色列關係符合台灣利益
林佳龍訪紐約未見到美國官員？俞大㵢：胡說八道

林佳龍訪紐約未見到美國官員？俞大㵢：胡說八道

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
英特爾（Intel）執行長陳立武駁斥外界有關羅唯仁將台積電商業機密帶到新公司的報導，強調英特爾尊重其他公司的智財權。（美聯社）

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武回應了

2025-11-21 02:12
彭博資訊24日以「台灣已走到臨界點」為題，刊登美國約翰霍普金斯高等國際研究學院全球事務教授白蘭斯的專欄指出，未來幾個月恐成左右台灣長期命運的關鍵。(路透)

「扼住中國巨龍的鎖」學者：台灣逼近臨界點 未來數月是台美關鍵

2025-11-23 20:17

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…