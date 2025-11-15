北京通緝綠委沈伯洋 美國務院：破壞兩岸現狀

我的頻道

台灣新聞組／台北16日電
民進黨立委沈伯洋遭中國大陸發布全球抓捕，圖為沈伯洋14日從德國返台。（記者劉懿萱／攝影）
民進黨立委沈伯洋遭中國大陸發布全球抓捕，圖為沈伯洋14日從德國返台。（記者劉懿萱／攝影）

中國大陸發布公告立案偵查台灣民進黨立委沈伯洋，並揚言追捕。美國國務院回覆中央社記者提問表示，對相關報導深表關切，中國的作為威脅言論自由，逐步破壞支撐兩岸現狀的規範；法律施壓只會破壞北京聲稱所追求的和平解決問題。

重慶市公安局日前發布公告，對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪「立案偵查」，央視影片還引用學者說法稱，可利用國際刑警組織（INTERPOL）「抓捕」沈伯洋。不過，國際刑警組織回應表示，紅色通緝令申請須經審查，且不得涉及政治性質活動。

對於中方立案偵查沈伯洋並揚言追捕，美國國務院一位不具名發言人14日以背景方式回覆記者提問表示，美國對相關報導深表關切。

發言人說，中國的作為威脅言論自由，並逐步破壞數十年來支撐兩岸現狀的各項規範。

發言人表示：「我們敦促中國與台灣展開有意義的對話以解決分歧，持續威脅和法律施壓只會破壞北京聲稱所追求的和平解決問題。」

大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）去年將沈伯洋列入「台獨頑固分子」名單，重慶市公安局今年10月底也公告對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。

盡管面對中方揚言追捕，沈伯洋日前仍赴德國國會作證，強調絕不退縮。台灣陸委會也表示，中國大陸對台不具備司法管轄權，將配合外交部與國際友盟合作，研議反制作為，不配合中方濫用「全球協緝」制度。

