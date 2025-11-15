台新規要求陸配繳陸護照公證書 海基會：未見過此類文書

我的頻道

記者廖士鋒／台北15日電
內政部新增大陸人士赴台定居，需要繳交未持用或者已放棄大陸護照證明的公證書，但海基會表示沒看過這樣的公證書。（本報資料照片）
內政部近期修改一項許可辦法，新增規定大陸人士赴台定居，需要繳交未持用或者已放棄大陸護照證明的公證書，但肩負兩岸文書驗證大任的海基會昨天表示，過去沒看過這樣的公證書，新規生效後也沒有民眾提出這一公證書到海基會驗證，若真沒辦法提出，目前作法可以具結。

內政部10月底修改「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，新增規定是若要在台定居，需要繳交「未申領持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明之公證書」，對於相關規定實際情況，海基會副秘書長兼發言人黎寶文昨天下午進一步解釋。

黎寶文指出，在實務上海基會過去文書驗證過程當中，並沒有看過這樣的公證書，但大陸方面未來會不會有這樣的證明，「我們不確定」。

黎寶文重申，過去從來沒有看過這樣的公證書，到目前為止，也還沒收到民眾提出這樣的公證書來海基會驗證。

他說，根據內政部公布的辦法，未來申請定居必須提出上述公證書，若海基會收到民眾詢問，也會告知資訊，由於主管機關為移民署，若真的沒辦法出具，現在做法可以讓民眾用具結方式代替，相關配套跟作為，海基會都可跟主管機關配合。

但黎寶文也對大陸是否可能發出這種公證書表示，「這麼長一段時間我們都沒看過，所以很大的機率，大部分民眾只能用具結方式處理」。

內政部 護照 依親

