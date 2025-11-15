花蓮陸配村長訴願贏了 因國籍法遭解職處分撤銷

我的頻道

台灣新聞組／花蓮15日電
花蓮縣陸配村長鄧萬華因國籍法遭解職提訴願，獲縣府撤銷解職處分。（記者王燕華／攝影）
花蓮縣陸配村長鄧萬華註銷中國大陸戶籍，卻無法放棄大陸國籍，遭解除村長職務，成為在任民選陸配公職人員被解職的首例，全國矚目。鄧不服向花蓮縣政府提起訴願，縣府訴願委員會決議撤銷原處分，要求富里鄉公所另為適法處理。她昨得知後低調說，「一天沒拿到公文，我就不能多講一句話。」

內政部昨日表示，「國籍法」明定民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外的國籍，並於就職日1年內完成放棄並提出佐證資料，未辦理者權責機關均應依法辦理解職，機關無自行解釋空間，也就是富里鄉公所應依法辦理解職。

陸委會昨天回應表示，行政機關應依法行政，針對國人擔任民選公職以及國籍法的解釋與適用，涉及擔任民選公職人員對國家與國民的忠誠義務，沒有模糊曖昧的空間，陸委會充分尊重並支持內政部的立場。

50歲的鄧萬華來自中國大陸四川省，和住富里鄉學田村的丈夫育有3名子女，她早在17年前就取得中華民國護照，但丈夫6、7年前患病癱瘓，鄧萬華每天幫丈夫擦澡、清潔、餵食，因考量照顧丈夫需求投入學田村長選舉，除了服務村民也能兼顧家庭，卻遭解職。

鄧萬華曾向富里鄉公所提出經海基會驗證的「中國戶籍註銷證明」，但內政部認定註銷大陸戶籍與放棄國籍不同，並非國籍法所定的文件，多次函文鄉公所要求處理；鄉公所今年8月1日解除鄧的村長職務。她不服提起訴願，花蓮縣府上月29日召開訴願委員會，討論後決議撤銷原處分，要求鄉公所另為適法處理。

訴願決議書提到，兩岸關係條例依據憲法增修條文第11條制定，規範「台灣地區」與「大陸地區」人民身分認定，涉及兩岸人民身分及權利義務事項，但富里鄉公所依國籍法解職，卻未審酌憲法增修條文第11條「得以法律為特別之規定」規定，也忽略兩岸人民關係條例，仍有疑義。

富里鄉公所提出的答辯書也稱對鄧萬華如何註銷大陸國籍有疑義，曾請縣府函轉內政部及大陸委員會釋示，但未接獲明確解釋，後來因為內政部函文促請3天內依國籍法解除鄧萬華公職，才作出原處分。

訴願審議委員會認為，富里鄉公所未等到中央主管機關釐清疑義，也沒有詳加調查鄧萬華如何依規定註銷大陸國籍，逕自作出不利鄧萬華的處分，未盡到有利、不利一併注意的調查義務，違反行政程序法第9條及36條規定，因此撤銷解職處分。

富里鄉長江東成說，當時接獲內政部函文要求依國籍法辦理，也認為法律適用性不無疑義，可能對於民選公職人員權利影響甚巨，但內政部為上級單位，只能依要求辦理，如今公文出爐，會盡速研議花蓮縣政府撤銷原處分的內容。

內政部 中華民國 護照

獨居嬤家中死亡化白骨逾兩個月 水表暴增破門才發現

光電3法修正 山林設大型光電需環評

北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00

