張榮恭會宋濤 傳陸委會擬擋滬官赴台 雙城論壇恐生變

國民黨副主席張榮恭（左）與中共中央台辦主任宋濤（右）14日在和平飯店會面。（記者謝守真／攝影）

國民黨 主席鄭麗文 與其團隊甫就任，張榮恭昨以國民黨副主席身分前往大陸，與中共中央台辦主任宋濤會談。張榮恭表示，兩岸和平發展的前提是堅守九二共識，兩岸關係主角是兩岸人民，國民黨將持續推動兩岸和平與交流。

張榮恭大陸行昨天會見上海市委書記陳吉寧，意外衍生風波，昨晚國民黨中央、台北市政府接獲消息，傳出陸委會展開反制行動，擬不核准上海市台辦副主任李驍東赴台申請，預定12月舉辦的雙城論壇 再生變數，北市府昨晚獲知消息後內部應變會議討論因應對策，國民黨中央也緊急危機處理。

北市府官員昨晚證實已聽到風聲，但目前尚未收到陸委會的正式書面通知，如果為真，勢必影響雙城論壇，「又要頭痛了！」

北市府官員表示，李驍東的訪台申請，陸委會尚未核准，昨晚傳出陸委會可能不放行，北市府也只能等收到通知，再看如何因應。

陸委會表示，對雙城論壇都是站在協助的角度，台北市長蔣萬安要帶隊去上海，目前看來不會有什麼問題。至於李驍東的訪台申請是否核准，陸委會並未直接回應。

張榮恭與宋濤昨天傍晚5時30分許在上海和平飯店會面，僅開放約10分鐘給在場媒體拍攝，地點經過「精心安排」。和平飯店曾是1998年第二次辜汪會談舉行地點，當時海基會董事長辜振甫率團訪問大陸，與海協會會長汪道涵會談。

宋濤致詞時祝賀張榮恭就任，並指和平飯店是兩岸關係歷程的見證者，希望此次會面能汲取歷史智慧，共同處理當前台海形勢。他提到，中共總書記習近平10月致電祝賀鄭麗文當選主席，肯定國共兩黨在九二共識、反對台獨基礎上推動兩岸和平發展的成效。他強調，只要堅持九二共識，台海就能和平穩定，大陸願與國民黨相向而行。

張榮恭在致詞時說，此行是他就任黨務新職之後首次到大陸。他表示，鄭麗文在回覆給習近平的電文中明確地說，1992年兩岸達成各自以口頭方式，表達堅守一個中國原則的共識，是原汁原味的九二共識。兩岸雖存在政治分歧，但應「求同存異、擱置爭議」，正因如此，才有1993年的辜汪新加坡會談，以及1998年10月在和平飯店的上海會談。他強調，歷史證明，只有堅持九二共識、反對台獨，兩岸關係才能和平發展。

張榮恭強調，兩岸協商與聯繫機制建立以來，台灣經歷過幾次政黨輪替，但歷史證明，只有堅持九二共識、反對台獨，兩岸關係才能和平發展；反之則否。生活在台灣的我們，不論是先來還是後到都是台灣人。「在台灣每個人都姓中國姓，都講中國話，都過中國節日，都敬中國神明，所以道道地地的台灣人，也應該是堂堂正正的中國人。」在兩岸共同的政治互信和民族認同基礎上，推動兩岸關係應該是有希望的。

張榮恭稱，我們追求的是台海和平穩定，近年台海局勢發生變化引起國際人士關注，但要強調兩岸關係主角是兩岸人民，站在民族認同的基礎上，如兩岸人民能共同推進兩岸關係和平發展，那就不勞國際人士關切，反而會獲得全球的肯定。因此國民黨在新一屆領導班子成立後，將更加堅定原有的兩岸政治基礎，持續推動兩岸和平與交流。